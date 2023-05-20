Vali Becel ve Rektör Aktekin atölye açılışına katıldı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, atölye eserlerinin yer aldığı serginin açılışına katıldı.

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  • 20.05.2023 11:43
  • Güncelleme: 20.05.2023 11:43
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Vali Becel ve Rektör Aktekin atölye açılışına katıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, atölye eserlerinin yer aldığı serginin açılışına katıldı.

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” ve “Gençlik Haftası” dolayısıyla atölye eserlerinin yer aldığı sergi açıldı. Nevşehir Nissara AVM’de düzenlenen serginin açılışına; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Gençlik Merkezi Müdürü Orhan Gazi, öğrenciler ve davetliler katıldı. Gençlik Merkezinde yapılan gitar, ebru, kaligrafi sanatı, ahşap yakma, seramik, resim ve el sanatları atölye çalışmalarının yer aldığı serginin açılışını katılımcılar eşliğinde yapan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve protokol üyeleri daha sonra sergi alanını gezerek, eserler hakkında bilgi aldı.

200’ü geçkin atölye eserlerinin yer aldığı sergi 21 Mayıs 2023 tarihine kadar açık kalacak.

İHA

Kayseri Gündem
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