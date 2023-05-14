Vali Buhara: 'Seçimler memleketimize hayırlı olsun'

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde oyunu kullandı.

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  • 14.05.2023 09:15
  • Güncelleme: 14.05.2023 09:15
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Vali Buhara: 'Seçimler memleketimize hayırlı olsun'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde oyunu kullandı.

Vali Mete Buhara, Sebahat Yalçınkaya Ortaokulunda oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada; seçimlerin sükunet içerisinde geçeceğini söyledi. Kırşehir il merkezinde 347 sandıkta 108 bin 968, Akçakent ilçesinde 20 sandıkta 3 bin 088, Akpınar ilçesinde 35 sandıkta 5 bin 928, Boztepe ilçesinde 24 sandıkta 4 bin 273, Çiçekdağı ilçesinde 71 sandıkta 10 bin 930, Mucur ilçesinde 84 sandıkta 14 bin 500, Kaman ilçesinde 110 sandıkta 26 bin 540 seçmen sandık başına gidiyor.

Kırşehir’de il genelinde 691 sandıkta 174 bin 227 seçmen oy kullanacak.

İHA

Kayseri Gündem
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