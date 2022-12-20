Vali Buhara, eğitim alan göçmen çocuklarla bir araya geldi

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, ziyaret ettiği Ömer Aydın İlk ve Ortaokulunda ’Uluslararası Göçmenler Günü’ nedeniyle Türkiye’de eğitim alan göçmen çocuklarla bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan ve İl Göç İdaresi Müdürü Mikail Gündoğdu’nun da yer aldığı ziyarette sınıfları gezerek göçmen çocuklarla yakından ilgilenen Vali Mete Buhara, öğrencilerle sohbet etti. Vali Mete Buhara; “Göçmen çocukların çevresiyle uyumlu, topluma değer katan bireyler olarak yetişmeleri için gayret ediyoruz” dedi.

Okul Müdürü Recep Sulubulut ve öğretmenlerden öğrencilerin durumu hakkında bilgiler alan Vali Mete Buhara, okul binasında da incelemelerde bulundu.