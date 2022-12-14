Vali Buhara, köylerde ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir'in köylerinde ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

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  • 14.12.2022 10:02
  • Güncelleme: 14.12.2022 10:02
Vali Buhara, köylerde ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir’in köylerinde ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Karıncalı İlkokulu’nda sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya gelen Vali Mete Buhara, “Gülümseyen gözleri, sımsıcak yürekleri ile beş çocuğumuzla tanıştık. Onların heyecan ve mutluluklarına şahit olmak ne güzel şey. Öğrencilerimiz Zekiye, Elif, İrem, Esma ve Halil, İbrahim Bayram öğretmenimize emanet. Yolları da bahtları da açık olsun” dedi.

Ziyaretinde köylülerin davetini geri çevirmeyerek konuk olan Vali Mete Buhara, Karıncalı Köyü’nden sonra Çayağzı Köyü’ne geçti. Çayağzı Köy Yaşam Merkezinde incelemelerde bulunan Vali Mete Buhara, burada eğitim alan kursiyerlerle görüştü. Köy kahvesinde vatandaşlarla sohbet ederek köy halkının taleplerini dinleyen Vali Mete Buhara, Çayağzı Sağlık Evi ve Köy Muhtarlığı’na uğrayarak ziyaretini tamamladı.

İHA

Kayseri Gündem
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