Vali Buhara, OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısına başkanlık yaptı

Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Vali Hüdayar Mete Buhara başkanlığında yapıldı.

PAYLAŞ
  • 12.01.2023 16:08
  • Güncelleme: 12.01.2023 16:08
  • 11
Vali Buhara, OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısına başkanlık yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Vali Hüdayar Mete Buhara başkanlığında yapıldı.

OSB Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Mete Buhara, yeni yatırımların gelmesi adına Organize Sanayi Bölgesini genişletme çalışmalarını tamamlamak için durmaksızın çalışmaya devam edeceklerini söyledi. OSB Müdürü İsmail Eskioğlu’nun bilgilendirmesinin ardından bölgede yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunulması ile toplantı sona erdi.

Toplantıya; Vali Mete Buhara’nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar, Kırşehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Eraslan, yönetim kurulu üyeleri ve ilgili kurum amirleri katıldı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yahyalı Belediyesi köy okullarına 5 bin kitap dağıttı

Yahyalı Belediyesi köy okullarına 5 bin kitap dağıttı

Rektör Altun'dan GenKök'e ziyaret

Rektör Altun'dan GenKök'e ziyaret

Yücel, Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine tepkili

Yücel, Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine tepkili

Aranan şüpheliler baza içinde ve dolap arkasında bulundu

Aranan şüpheliler baza içinde ve dolap arkasında bulundu

Kayserispor - Sivasspor maçını Arda Kardeşler yönetecek

Kayserispor - Sivasspor maçını Arda Kardeşler yönetecek

Başkan Özkaya, 'Ali Babacan dün hangi çizgideyse bugün de aynı noktada'

Başkan Özkaya, “Ali Babacan dün hangi çizgideyse bugün de aynı noktada”

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İnfaz koruma memuru ölü bulundu

6
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri'de 3 ayrı programa katılacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri’de 3 ayrı programa katılacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Benzine 79 kuruş zam kesinleşti

Benzine 79 kuruş zam kesinleşti

Kayserispor - Sivasspor maçının saati değişti

Kayserispor - Sivasspor maçının saati değişti

DAHA FAZLA
CHP'den bir istifa daha

CHP’den bir istifa daha

Vali Yardımcısı Erkaya Tomarza'yı Ziyaret Etti

Vali Yardımcısı Erkaya Tomarza'yı Ziyaret Etti

Tomarzalı Pehlivanlar Türkiye Güreş Müsabakalarına Katılmaya Hak Kazandı

Tomarzalı Pehlivanlar Türkiye Güreş Müsabakalarına Katılmaya Hak Kazandı

İkinci el araba satın almanın en kolay yolu

İkinci el araba satın almanın en kolay yolu

Büyükşehir ile Erciyes Anadolu Holding arasında iş birliği protokolü

Büyükşehir ile Erciyes Anadolu Holding arasında iş birliği protokolü