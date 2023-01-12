Vali Buhara, OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısına başkanlık yaptı
Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Vali Hüdayar Mete Buhara başkanlığında yapıldı.
- 12.01.2023 16:08
- Güncelleme: 12.01.2023 16:08
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Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Vali Hüdayar Mete Buhara başkanlığında yapıldı.
OSB Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Mete Buhara, yeni yatırımların gelmesi adına Organize Sanayi Bölgesini genişletme çalışmalarını tamamlamak için durmaksızın çalışmaya devam edeceklerini söyledi. OSB Müdürü İsmail Eskioğlu’nun bilgilendirmesinin ardından bölgede yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunulması ile toplantı sona erdi.
Toplantıya; Vali Mete Buhara’nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar, Kırşehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Eraslan, yönetim kurulu üyeleri ve ilgili kurum amirleri katıldı.