Vali Çiçek: '15 Temmuz 2016 hepimiz için bir milat oldu'

Kayseri’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir dizi etkinlikler düzenlenirken, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “15 Temmuz 2016 hepimiz için bir milat oldu” dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve protokol üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ilk olarak Kartal Şehitliğini ziyaret etti. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından şehit mezarlarını ziyaret eden protokol, karanfil bıraktı.

Protokol üyeleri daha sonra Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Törenine katıldı. Törende konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 15 Temmuz 2016’nın herkes için bir milat olduğunu söyleyerek, “15 Temmuz 2016 tarihinde memleketimizin berrak semalarını karartmaya çalışan alçak bir grup tarafından bir darbe girişimi gerçekleştirildi. İstenildi ki bu ülkenin yükselişinin önü kesilsin. İstenildi ki, bu ülke bağımsız olmasın. Buna çok büyük hazırlık yapmışlardı ve cesaretlilerdi ama fark edemedikleri şey bu milletinin ferasetinin ne kadar büyük bir cesaret göstereceği ve bunların karşısında dimdik duracaklarını hesap edemediler. Milletimiz gencinden, yaşlısına, çocuğuna kadar hep beraber meydanlarda çok büyük bir direniş gösterdi. 15 Temmuz 2016 hepimiz için bir milat oldu. Bazen insan düşünüyor, acaba 15 Temmuz’da milletçe bu direnişi göstermeseydik ne olurdu diye. Bağımsız olamazdık, burada olamazdık. Dolayısıyla yüzyıllar boyunca konuşulacak ve gurur duyacağımız bir gündür. O günden sonrada bizim görevimiz bu direnişi unutmamak, unutturmamak ve bir daha böyle bir alçaklığı yaşamamak için uyanık olmaktır” ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Hain darbe girişiminin 7’inci yılını yaşıyoruz. Ülkemiz üzerine oynanan oyunları hepimiz idrak etmekteyiz. Ülkemizin coğrafi ortam itibariyle stratejik bir konumda olması bu ülke üzerine herkesin adeta ağzını sulandıran anlamda Ortadoğu’da oyunlar oynamaya çalışması bitmesi, bitmeyecektir. Biz uyanık olacağız. Birlik olacağız ve hep beraber bu oyunları bozma yönünde de irade göstereceğiz. İşte o oyunlardan biri 15 Temmuz’da hayata geçirilmeye çalışıldı. Allah şükürler olsun ki bu millet Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir olduğunu, iri olduğunu, hep beraber tek yürek olduğunu gösterdi ve ‘dur’ dedi. Tarihi şan ve şerefle dolu büyük milletin gücünü, birlik, beraberlik ve dayanışmasını, yeri geldiğinde tek yürek ve tek yumruk her türlü tehdidin karşısında dimdik durabileceğini, ezip geçebileceğini tüm dünyaya haykırdık, haykırmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise, “Bugün devletimizin ve milletimizin varlığına, birliğine ve demokrasimize yönelik hain bir kalkışmanın bertaraf edildiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü idrak ediyoruz. Hepimizin tanıklık ettiği gibi 15 Temmuz 2016’da şanlı ordumuzun içerisine sinsice sızmış FETÖ mensupları tarafından haince bir darbe girişimi gerçekleştirilmiştir. Hiç şüphe yok ki yapılan bu alçakça kalkışma devletimize ve milletimize karşı tarih boyunca gerçekleştirilen en büyük ihanetlerden biri olarak kayıtlara geçmiştir. Milletimizin, Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine tereddüt etmeden sokaklara dökülmesi, hayatını tehlikeye atarak darbe teşebbüsünü engellemesi, çok daha büyük bir kahramanlık öyküsü olarak şanlı tarihimizdeki yerini almıştır” diye konuştu.

Konuşmaların ardında 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen sergiyi açan protokol, buradaki fotoğrafları inceledi.