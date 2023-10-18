Vali Çiçek, 'Bu proje Kayseri'de bir ilk olacak'

Melikgazi İlçesinde, hayırsever Ali Başyazıcıoğlu tarafından aynı alan içerisinde yaptırılacak olan Cami ve Kur'an Kursu ile Aile Sağlığı Merkezi'nin protokolü Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve hayırsever Ali Başyazıcıoğlu arasında imzalandı.

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  • 18.10.2023 11:26
  • Güncelleme: 18.10.2023 16:15
Vali Çiçek, 'Bu proje Kayseri'de bir ilk olacak'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi İlçesinde, hayırsever Ali Başyazıcıoğlu tarafından aynı alan içerisinde yaptırılacak olan Cami ve Kur’an Kursu ile Aile Sağlığı Merkezi’nin protokolü Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve hayırsever Ali Başyazıcıoğlu arasında imzalandı.

Valilik Toplantı Salonu’nda yapılan protokol imza törenine, Vali Gökmen Çiçek, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, İl Müftüsü Yusuf Akkuş ve hayırsever Ali Başyazıcıoğlu ile ailesi katıldı.

Vali Çiçek imza töreninde yaptığı konuşmasında, “Güne hayırlı bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü değerli hayırseverimiz Ali Başyazıcıoğlu tarafından daha önce Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile altyapısını yaptıkları bir projenin protolünü imzalamak için toplandık” dedi

Bu projenin Kayseri’de bir ilk olacağını belirten Vali Çiçek, “Kayseri’de bir ilk Cami, Kur’an Kursu ve Aile Sağlığı Merkezinin aynı alan içerisinde olduğu bir proje. Kayseri için sadece Cami, Aile Sağlığı Merkezi ve Kur’an Kursu olarak düşünülmemeli, tek yapı olarak bittiği zaman yeni bir şehir merkezi olarak değerlendirilmeli. Bundan dolayı çok mutluyum. Hayırseverimiz Ali Başyazıcıoğlu’na ve Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu’na çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da, “Hayırseverimiz Ali Başyazıcıoğlu ve ailesiyle birlikte Gültepe Mahallesinde çok güzel bir kompleks yapacağız, Cami, Aile Sağlığı Merkezi ve Kur’an Kursu. Bu vesileyle de oradaki büyük bir sorunu çözmüş olacağız. Hayırlı olsun diyorum” dedi

Hayırsever Ali Başyazıcıoğlu’da “Valimize, Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Melikgazi İlçesi Gültepe Mahallesi’nde aynı alan içerisinde yapılacak olan Cami, Kur’an Kursu ve Aile Sağlığı Merkezi’nin protokolü, Vali Gökmen Çiçek ve hayırsever Ali Başyazıcıoğlu arasında imzalandı.

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İHA

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