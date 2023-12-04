Vali Çiçek: 'Bu şehirde gençlerimizi zehirleyemeyeceksiniz'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yüklü miktarda uyuşturucu maddenin yakalandığı operasyonla ilgili olarak, "Bu şehirde gençlerimizi zehirleyemeyeceksiniz" dedi.

İl dışından Kayseri’ye uyuşturucu madde sokmaya çalıştığı tespit edilen 4 kişiye, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda tırda zulalanan 5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Vali Çiçek: "Kayseri’ye söz verdik"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, başarılı operasyonla ilgili sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini kaydeden Çiçek, "Kayseri’ye söz verdik. Bu şehirde gençlerimizi zehirleyemeyeceksiniz. Bu sabah Emniyetimiz ilimize giren bir tırda zulalanmış 5 kilo metanfetamin yakaladı.Uyuşturucunun kökünü kazımak için gece gündüz durmadan çalışan zehir taciri alçaklara göz açtırmayan Kayseri emniyetini kutluyorum ve bir kez daha tekrarlıyorum; Hiç bir gencimizi uyuşturucuya feda etmeyeceğiz. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.