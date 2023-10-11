Vali Çiçek: 'Bu şehirde olmak başlı başına mücadeleyi gerektiriyor'

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Kayseri Temsilciliği tarafından düzenlenen 9. Erciyes Mükemmellik Zirvesi’nde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Bu şehirde olmak başlı başına mücadeleyi gerektiriyor" dedi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonu’nda ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kalite Yolculuğu’ temasıyla gerçekleştirilen programa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, KalDer Genel Başkanı Yılmaz Bayraktar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları ve sanayiciler katıldı. Toplantıda konuşan Vali Çiçek, “Mükemmellik zirvesinin Kayseri’de düzenlenmesi büyük bir önem taşıyor. Anadolu’nun ortasında bir şehir, sahili, denizi, limanı yokken ve ulaşım imkanları bakımından diğer rakiplerine nazaran avantajları yokken ortaya çıkarıyor. Uzun yıllardır Türkiye’de ihracat rekorları kırıyor. Türkiye’nin ilk yüzünde birçok firması, Türkiye’nin ilk beş yüzünde kaliteli ürünler üreten firmalarıyla bu şehir çok uzun zamandır ben varım, Türkiye’nin gelişmesine katma değer üretiyorum ve sürekli olacağım diye adeta haykırıyor. Bu şehir ithalatının iki katı ihracat yapıyor. Bu şehir her yıl ihracatında gerçekten Türkiye’ye katma değer üretiyor. Birçok üründe de Türkiye’de en üst seviyelerde” dedi

Kayseri’nin diğer Anadolu şehirlerine rol model olduğunu belirten Vali Çiçek, “Kayseri bozkırın ortasında bir şehir, gerçekten memlekette diğer Anadolu şehirlerine rol model oluyor. İşte mükemmellik zirvesinin bu şehire çok yakıştığını düşünüyorum. Belediyecilik anlamında da gayet iyi planlanmış, güvenli huzurlu bir şehirde “Mükemmellik Zirvesi” düzenlenmesinden dolayı, KalDer’e ve şubemize teşekkür ediyorum. Bugün konuşulan kavramların sadece farkındalık oluşturması bile bu zirvenin amacına ulaştığını gösterir” diye konuştu.

Vali Çiçek, "Yeşil mutabakattan bahsediyoruz. Kayseri için şu an önemli. Yarın ihracatımızı sağlayamadığımızda karşımıza çıkacak. Sürdürülebilirlikten bahsediyoruz, bu şehir üretirken sürdürülebilirliği sağlayacak, dijitalleşmeden bahsediyoruz bunlar üretim için çok önemli. Biz Anadolu’nun ortasında kaliteli üretim yapmaya çalışan, Türkiye’yi temsil etmek için uğraşan bir şehiriz. Bu şehirde olmak başlı başına mücadeleyi gerektiriyor” dedi.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy’da, 9. Mükemmellik Zirvesi’nin Kayseri’de yapılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, Kayseri Ticaret Odası’nın kalite politikası hakkında bilgiler verdi.

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar’da “Cumhuriyetin 100. Yılında Kalite Yolculuğu” temasıyla düzenlemiş olduğumuz programa, desteklerinizden ve katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.