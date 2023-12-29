Vali Çiçek, 'Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl' Sergisi'nde

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediyesi tarafından 9 Ocak 2024'te açılması planlanan Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Sergisi'ni inceledi. Şanlı tarihimizin bir dönemine ışık tutan orijinal eserleri gören Vali Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a ve eserleri temin eden tarihçi Ahmet Nedim Kilci'ye teşekkür etti.

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  • 29.12.2023 11:54
  • Güncelleme: 29.12.2023 16:20
Vali Çiçek, 'Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl' Sergisi'nde
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediyesi tarafından 9 Ocak 2024’te açılması planlanan Çanakkale’den Cumhuriyete 100. Yıl Sergisi’ni inceledi. Şanlı tarihimizin bir dönemine ışık tutan orijinal eserleri gören Vali Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a ve eserleri temin eden tarihçi Ahmet Nedim Kilci’ye teşekkür etti.

Vali Çiçek, Kiçiköy Mahallesi’nde Osmanlı Kültür Sokağı olarak bilinen Ali Saip Paşa Caddesi’ndeki Talas Belediyesi’ne ait konakta hazırlık çalışmaları son aşamaya gelen Çanakkale’den Cumhuriyete 100. Yıl Sergisi’nde incelemelerde bulundu. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez’in yanı sıra Vali Yardımcıları Abdullah Kalkan ve Ömer Tekeş’in de eşlik ettiği incelemede Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci, Vali Çiçek’e sergideki eserler hakkında bilgiler verdi. İçerisinde bir döneme ışık tutan tarihi kitaplardan, Osmanlı ve düşman askerlerinin kullandıkları alet, silah ve lojistik eşyalara kadar binlerce objenin yer aldığı sergiye hayranlığını ifade eden Vali Çiçek, eserlerin temini için Ahmet Nedim Kilci’ye, eserlerin muhafaza edileceği tarihi konak için Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Çanakkale’den Cumhuriyete 100. Yıl Sergisi, Çanakkale Kara Zaferinin yıl dönümü olan 9 Ocak 2024’te ziyarete açılacak.

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İHA

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