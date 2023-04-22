Vali Çiçek: 'Çocukların donanımlı ve yetenekli bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak gayesi olmalıdır'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında “Donanımlı ve yetenekli bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak gayesi olmalıdır” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamanın mutluluğu ve gururunu yaşadığını söyleyen Vali Gökmen Çiçek, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı hep birlikte kutlamanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi ve Gazi Meclisi’mizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ‘Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir’ sözüyle geleceğimizin ikbâli olan çocuklarımıza verdiği kıymeti ifade etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dünya tarihinde çocuklara bayram armağan eden tek lider; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuklara armağan edilen tek bayram olmuştur. Bu anlamda, milletimizin umut çiçeği olan çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu yaşaması, çağın gereklerinden ziyadesiyle istifade etmesi, donanımlı ve yetenekli bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak gayesi olmalıdır. Çocuklarımızın hafızalarında ve kalplerinde yer eden vatan ve millet sevgisi, onların gözlerinde gördüğümüz yaşama sevinci ve geleceğimizi aydınlatan umut ışığı, ülkemizin mutlu yarınlarına olan inancımızı bir kat daha güçlü kılmaktadır. Bu vesileyle, Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’mızın tüm kahramanlarını, vatanımız uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ülkemizin ve dünyanın bütün çocuklarına huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.”