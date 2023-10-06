Vali Çiçek: 'ERVA ile Birlikte Bütün Mahallelerde Spor Okulları Açacağız'

ANDA Derneği Kayseri İl Temsilciliği yeni binası ve ANDA Erva Spor Kulübü’nin açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek; "Çocuklarımızı kurtarmak için onları kötü alışkanlıklara, uyuşturucu illetine, zehir tacirlerinin ellerine düşürmemek için mücadele veriyoruz" dedi.

Tavlusun mahallesinde düzenlenen açılışa Vali Gökmen Çiçek’in yanı sıra, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan ANDA Arama Kurtarma Derneği Kayseri İl Temsilcisi Şevket Doğan, kendilerini yeri tahsis eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’na teşekkürlerini ileterek; "Derneğimiz 2016 yılında topluma faydalı olabilmek için kurulmuş bir dernek. İki alanda faaliyet gösteriyoruz. Biri insani yardım, arama kurtarma şeklindeydi. Diğeri ise Anda ErVa Spor Kulübü. Allah izin verirse burada şampiyonlar çıkarmayı istiyoruz. İlerleyen süreçte spor dallarımızı büyüteceğiz. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ise, Erva projesinde bu yıl 16 ilçede 40 bin öğrenciyle yola devam ettiklerini kaydederek; "Valimiz Gökmen Çiçek önderliğinde milli, manevi, evrensel değerlerin güçlendirmesi düsturuyla uhdenizde devam ettirdiğimiz Erva Projesi; edep, saygı, merhamet, vatanseverlik, refah, adalet olmak üzere 6 önemli, değer üzerine temellendirildi. Geçtiğimiz yıl bu çerçevede 36 okulda 16 bin gence ulaştık. Bu yıl ise 16 ilçede 100 okulda 40 bin öğrenciyle yolumuza devam ediyoruz. Bunu yaparken de gönüllü okullarımızla devam ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu sayı artarak devam edecek. Tüm bunların yanı sıra valimiz tarafından bu projeyi pekiştirmemiz için her mahallede bir spor okulu kurmamız gerektiği talimatı verilmişti. Biz de bu minvalde çalışmalarımızı hızlandırdık; emniyet, jandarma, milli eğitim, müftülük, Kızılay, sağlık müdürlüğü, Birlik Vakfı, MÜSİAD, ticaret odası ve ANDA olmak üzere kulüp çalışmalarımızı başlattık. Bir kısmını açtık, bir kısmını açacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da konulmasında Kahramanmaraş depreminin ardından arama kurtarma faaliyetlerinin öneminin bir kez daha anlaşıldığını vurgulayarak; "Bu işin önemini anladık. Bundan dolayı da ANDA gibi milli manevi değerleri yüksek gönüllü bazda çalışan arkadaşlarımız geldiğinde elimizden gelecek her türlü desteği vereceğimizi söyledik. Sadece ANDA değil inşallah Türkuaz ve diğer sivil toplum kuruluşlarına inşallah elimizden geldiğince destek vereceğiz. Yaşanan depremde arama kurtarmanın oradaki vatandaşlara gerekli yardımların yapılmasında ne kadar önemli olduğunu gördük. Sadece buraların açılması değil, bundan sonraki süreçte en önemli yapmamız gereken tüm kamu kurumlarında arama kurtarma, ilkyardım gibi faaliyetleri bilen arkadaşlarımızın olması. Allah bu günlere kötü günler göstermesin" şeklinde konuştu.

Vali Gökmen Çiçek de; "6 Şubat’ta yaşadığımız depremde Kayseri’nin yağmur olup yağdığını orada çok büyük bir mücadele verdiğini hep beraber takip ettik. Daha depremin ilk gününden itibaren arama kurtarma ekiplerimiz, ANDA, Türkuaz, AFAD hepsi orada çok büyük bir mücadele verdiler. Sizlere minnettarız” dedi. Arama Kurtarma Derneklerinin deprem bölgesinde canları kurtardığını belirten Vali Çiçek; "Orada canları kurtardınız, enkaz altından yaralılar çıkardınız. Şimdi ise her gün ölmekte olan çocuklarımızı zehirlemek isteyen alçaklardan çocuklarımızı kurtarmak için onları kötü alışkanlıklara, uyuşturucu illetine, zehir tacirlerinin ellerine düşürmemek için mücadele veriyoruz. Polisiye tedbirlerle her gün operasyonlar yapıyoruz. Ama bu yetmiyor. Biz istiyoruz ki bütün gençlerimiz bir sporla uğraşsın, lisanslı olsunlar, şampiyonlar çıkaralım istiyoruz. İşte gençlerimiz için insanımız için mücadele eden ANDA’nın şimdi de gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak için verdiği mücadele aslında aynı misyonun gereği. Afet zamanlarında afetlere koşan arama kurtarma derneklerimiz, afet olmadığı zamanlarda da gençlerimizi sporla buluşturmaya başlayacaklar ve devam edecekler. Bundan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu. Vali Çiçek konuşmasının sonunda, büyükşehir belediyesinin, ilçe belediyeleri ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün sporla ilgili mücadelelerinin olduğunu ve kendilerinin de bu mücadeleye destek olmak için, Erdemlerimizle Varız (ERVA) ile birlikte bütün mahallelerde spor okulları açacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Melikgazi Belediyesi tarafından Tavlusun mahallesinde tahsis edilen yere yapılan ANDA Spor Okulu’nun açılışı Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri tarafından yapıldı. Açılışın ardından Vali Çiçek, gençlerle masa tenisi oynadı.