Vali Çiçek: 'Gazetecilerin ortaya koydukları emek, çaba ve gayretleri takdire şayandır'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek14 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında Böylesine önemli bir misyonu üstlenen gazetecilerin, bu ilkeler doğrultusunda ortaya koydukları emek, çaba ve gayretleri takdire şayandır dedi.

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  • 23.07.2023 18:16
  • Güncelleme: 23.07.2023 19:45
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Vali Çiçek: 'Gazetecilerin ortaya koydukları emek, çaba ve gayretleri takdire şayandır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek14 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında; "Böylesine önemli bir misyonu üstlenen gazetecilerin, bu ilkeler doğrultusunda ortaya koydukları emek, çaba ve gayretleri takdire şayandır" dedi.

Vali Çiçek mesajında; "24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılması ile toplumun şeffaf haberlere ulaşma özgürlüğünün ilk adımı olan 24 Temmuz tarihini, her yıl Gazeteciler ve Basın Bayramı ile birlikte ’Basından Sansürün Kaldırılışının’ yıldönümü olarak kutluyoruz. Toplumumuzda meydana gelen olaylar hakkında kamuoyunu objektif, tarafsız ve doğru bilgilendirmek basınımızın temel görevidir. Böylesine önemli bir misyonu üstlenen gazetecilerin, bu ilkeler doğrultusunda ortaya koydukları emek, çaba ve gayretleri takdire şayandır. Kamu yönetimi ve vatandaşlarımız arasındaki ilişkilerde önemli bir görev üstlenen basınımızın, vatandaşlarımızın gözü, kulağı ve sesi olarak, onların doğru bilgilendirilmesi ve haber alma haklarının en iyi şekilde gerçekleşmesi için ortaya koyacakları çalışmalar büyük önem arz etmektedir. Gerek ülkemizin gerekse ilimizin her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında ve bu başarının ülkemiz ve ilimiz ekonomisine olumlu yönde yansımasına, basın mensuplarımızın gösterdikleri duyarlılık ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalar büyük katkı sağlamaktadır. Toplumun hızlı, doğru, tarafsız haber alma hakkını temin etmek adına mesai mefhumu gözetmeksizin özveri ile çalışan; kurumlar ile bireyler arasında köprü görevi üstlenen basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, sağlık, başarı ve esenlikler dilerim" ifadelerine yer verdi.

İHA

Kayseri Gündem
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