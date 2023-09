Vali Çiçek: 'Gazilerimiz, milletimizin gurur kaynağı olmuştur'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çiçek mesajında; "Aziz milletimizin kahraman evlatları tüm imkansızlıklara rağmen, vatan aşkıyla vatanımız, milletimiz ve mukaddes değerlerimiz için büyük mücadeleler vermiş ve rütbelerin en yücesi olan şehitlik ve gazilik mertebesine ulaşmışlardır. Kahraman gazilerimize devletimizin verdiği önemin ifadesi olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921’de Mustafa Kemal Atatürk’e ’Gazi’ unvanının verildiği günün yıl dönümünü ’Gaziler Günü’ olarak kutlamaktayız. Ülkemizin her karış toprağında, vatanını bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için her türlü imkansızlıklara karşı canını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, milletimizin gurur kaynağı olmuştur. Bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin üstün fedakârlıklarını ve mukaddes hatıralarını asla unutmayacak, millî varlığımızın güvencesi olan gazilerimize vefa ve minnet duygusuyla her zaman sahip çıkarak lâyık oldukları hürmeti göstereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bütün şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize ve değerli ailelerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" ifadelerine yer verdi.