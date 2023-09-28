Vali Çiçek: 'Hala gidecek çok yolumuz var'

Kayseri İl Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlidi Nebi Haftası; ’Peygamberimiz, iman ve istikamet’ temasıyla kutlanıyor. Kutlama çerçevesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Gökmen Çiçek; " Hala Kayseri örneğinde de intihar vakaları devam ederken, hala gerçekten dünya milletlerinin ümit olarak beklediği gençlerimizin uyuşturucu pençesinde mücadele ederken, ablasıyla tartıştı diye 7. kattan kendini atan gencimiz varken, 15 yaşındaki kız çocuğunu yol kenarında kurşun sıkılmış halde bulurken hala gidecek çok yolumuz var" dedi.

Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlik Kuranı Kerim tilavetiyle başladı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Yusuf Akkuş , etkinliklerin devam edeceğini söyleyerek; "Müftülüğümüzün birçok programı var. Bu programların hepsi icra edilecek. Allah bu toplantımızı da hayırlara vesile eylesin. Konya’dan gelen Prof. Dr. Orhan Çeker hocamıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Gökmen Çiçek ise; "Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber efendimiz; barış, merhamet elçisi olarak geldiği dünyamızda bu günlerde maalesef dünyanın birçok ülkesinin başkentlerinde hem Kuranı Kerimimize hem de peygamber efendimizin ismine karşı birçok saygısızlık yapıldığını, Kuranı Kerim’lerin yakıldığını, tekmelendiğini hep beraber görüyoruz. Bunlar içimizi yakıyor doğru. Ama benim içimi en çok yakan, vicdanımı yaralayan şey; peygamberimizin ismi geçtiğinde gözyaşlarıyla boğulan dedelerin torunları olan bazı gençlerimizin peygamberimizin adını yüceltmek için şehit olan dedelerin torunları bazen sosyal medya hesaplarında peygamberimize dönük yaptıkları hakaretler. Asıl yaralayıcı olan bizler için bu oldu. Bizim ismini anarken sesimizin titrediği peygamberimize sosyal medyayı açtığımızda bir sürü kalbimizin dayanamayacağı şeylerle karşılaşıyoruz. Bununla mücadelenin yolu, peygamber aşığı olan insanların peygamber aşkını tekrar tekrar tazelemeleri ve sokak sokak, mahalle mahalle peygamberimizi anlatmaları. Kuranı Kerim’i hafız sayısını artırarak gece gündüz mücadele ederek artırmak, imanımızı tazelemekten geçiyor. Çünkü onları gördükten sonra uyumak imkansız. Biraz daha mücadele; parklarda, meydanlarda görüyorum. Hala Kayseri örneğinde de intihar vakaları devam ederken, hala gerçekten dünya milletlerinin ümit olarak beklediği gençlerimizin uyuşturucu pençesinde mücadele ederken, ablasıyla tartıştı diye 7. kattan kendini atan gencimiz varken, 15 yaşındaki kız çocuğunu yol kenarında kurşun sıkılmış halde bulurken hala gidecek çok yolumuz var. Çok mücadele etmemiz gerekiyor. Polisiye tedbirlerle çok büyük mücadele veriyoruz. Bunu yaparken görev bilincinin yanında Allah rızası olduğunu bildikleri için yapıyorlar. Ama görüyorsunuz yetmiyor. Aileleri bilinçlendirmek hepimizin görevi. Ama her şeyden önemlisi; Hz. Muhammed’in aşkı giren bir gönülde yara olmaz. Kuranı Kerim’i hakkıyla anlayan çocuklarımızda intihar olmamalı, biz buna inanıyoruz. O yüzden size çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Çiçek ve protokol üyeleri düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.