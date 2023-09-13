Vali Çiçek: 'Her mahalleye spor okulu kurulmalı'

Kent Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 'Her mahalleye spor okulu kurulmalı' dedi.

PAYLAŞ
  • 13.09.2023 12:05
  • Güncelleme: 13.09.2023 16:03
Vali Çiçek: 'Her mahalleye spor okulu kurulmalı'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kent Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı’nda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Her mahalleye spor okulu kurulmalı” dedi.

Kent Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı, Vali Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Düzenlediğimiz sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerimiz, bölgelerinde vatandaşlarımızı ziyaret etmiş, vatandaşlarımızın katılımı ile değerlendirme ve güvenlik sorunlarının çözümüne ilişkin bilgilendirme toplantıları düzenlemiştir” dedi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün sosyal etkinliklerin düzenlenmesini koordine ederek, vatandaşlarımızın etkinliklere gönüllü katılımlarını sağladığını ifade Vali Çiçek, “Özellikle ‘İpeksi Dokunuş İle Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller’ projesi ile bugüne kadar 5650 sporcu yetiştirilmiş ve 1081 sporcu da aktif olarak eğitime devam etmektedir. Bu proje ile sokakta yaşayan çocuklarımızı sporla bir araya getirerek, topluma faydalı bireyler haline getirmek amaçlanmaktadır” diye konuştu.

"Her mahalleye spor okulu kurulmalı"

Kamu ve STK’ların her mahalleye bir spor okulu açacak şekilde çalışmalara başlaması gerektiğini belirten Çiçek, “Her mahalleye kurulacak olan spor okulları ile o mahallede bulunan çocuklara ve gençlere daha kolay ulaşılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşları bu anlamda üzerine düşeni yapacaktır” dedi.

Vali Çiçek ayrıca, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit’ten, jandarmanın sorumluluk bölgesinde gerçekleştirdiği sosyal faaliyetlerle ilgili bilgi aldı. Kent Güvenlik Danışma Kurulu toplantısı, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nün asayiş, trafik, okul güvenliği başta olmak üzere genel asayiş konuları ile ilgili yapmış olduğu kapsamlı sunumun ardından sona erdi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, vali yardımcıları, rektörler, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
MHP'li Özdemir, ağır hasarlı okullarla ilgili MEB'e soru önergesi verdi

MHP'li Özdemir, ağır hasarlı okullarla ilgili MEB'e soru önergesi verdi

Polis Milli Piyango satıcısı kılığına girdi, uyuşturucu tacirini yakaladı

Polis Milli Piyango satıcısı kılığına girdi, uyuşturucu tacirini yakaladı

SMA hastası çocukların fotoğraflarıyla dolandırıcılık: 4 gözaltı

SMA hastası çocukların fotoğraflarıyla dolandırıcılık: 4 gözaltı

Başkan Büyükkılıç: 'Artık ihtisas fuarları ile Kayseri'miz gündemde'

Başkan Büyükkılıç: 'Artık ihtisas fuarları ile Kayseri'miz gündemde'

Okul yolunda sıkı denetim

Okul yolunda sıkı denetim

Sefa'ya acı veda

Sefa'ya acı veda

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

3
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

4
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

5
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

6
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Stadyumda hep birlikte fatiha suresini okudular

Stadyumda hep birlikte fatiha suresini okudular

ERÜ'de Son Ustalar Fotoğraf Sergisi düzenlendi

ERÜ'de Son Ustalar Fotoğraf Sergisi düzenlendi

DAHA FAZLA
Kayserili Hafız Akyel, 40 yılı aşkın sürede 3 binden fazla fidan dikti

Kayserili Hafız Akyel, 40 yılı aşkın sürede 3 binden fazla fidan dikti

Milli Piyango satıcısı kılığına giren polis, uyuşturucu yakaladı

Milli Piyango satıcısı kılığına giren polis, uyuşturucu yakaladı

Uyuşturucu madde operasyonunda 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu madde operasyonunda 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı açıkladı, yasak bugün kalkıyor

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı açıkladı, yasak bugün kalkıyor

Büyükşehir, 'Dijital Gençlik Merkezi' kuruyor

Büyükşehir, ‘Dijital Gençlik Merkezi’ kuruyor