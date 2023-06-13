Vali Çiçek: 'Jandarmamız yaptığı fedakârca çalışmalarla göğsümüzü kabartmaktadır'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

PAYLAŞ
  • 13.06.2023 15:43
  • Güncelleme: 13.06.2023 16:16
  • 76
Vali Çiçek: 'Jandarmamız yaptığı fedakârca çalışmalarla göğsümüzü kabartmaktadır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; Jandarma Teşkilatı’nın 184. kuruluş yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gökmen Çiçek mesajında; "Kurulduğu günden bu yana ülkemizin ve toplumumuzun huzur ve güvenliğini sağlamada büyük bir fedakârlık ve özveriyle, zaman mefhumu gözetmeksizin görevini yerine getiren Jandarma Teşkilatımızın 184’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gücünü yasalardan, desteğini ise milletimizden alan Türk Jandarma Teşkilatımız; vatan savunmasında, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunmasında üstün bir hizmet anlayışıyla 184 yıldır görev yapmaktadır. Türk Jandarma Teşkilatımız; asayişten teröre, uyuşturucudan trafiğe kadar birçok alanda ve diğer kolluk birimlerimizle tam işbirliği içinde hizmetlerini sürdürmektedir. Dosta güven düşmana korku salan kolluk kuvvetlerimizin vazgeçilmezi olan jandarmamız yaptığı fedakârca çalışmalarla göğsümüzü kabartmaktadır. Huzur ve güven ortamının oluşmasında başarılı bir şekilde görev yapan Jandarma Teşkilatımızın bu başarısında elbette ki Kayserili vatandaşlarımızın önemli katkıları bulunmaktadır. Jandarmamız, vatandaşlarımızdan aldığı bu destekle suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde projeler üreterek ilimizin daha huzurlu, yaşanabilir bir kent olması için gayret göstermektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Jandarma Teşkilatımızın 184’üncü kuruluş yıldönümünü tebrik ediyor, ülkemiz ve milletimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve vefat eden kahraman gazilerimizi rahmetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, tüm Jandarma Teşkilatımızın görevlilerinde başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Feci kazada oğlunu kaybeden baba: 'Bu kaza değil, cinayet'

Feci kazada oğlunu kaybeden baba: 'Bu kaza değil, cinayet'

Vali Çiçek: 'Jandarmamız yaptığı fedakârca çalışmalarla göğsümüzü kabartmaktadır'

Vali Çiçek: 'Jandarmamız yaptığı fedakârca çalışmalarla göğsümüzü kabartmaktadır'

Melikgazi Belediyesi Sıfır Atık Ekspresi Yaptı

Melikgazi Belediyesi Sıfır Atık Ekspresi Yaptı

Kayseri'nin en büyük üretim tesisi taşınıyor

Kayseri'nin en büyük üretim tesisi taşınıyor

Sahte dekontla dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı

Sahte dekontla dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı

Av. Akpınar: 'LGBT'nin hukuk sisteminde esas alınması hukuki bir kaosu doğuracaktır'

Av. Akpınar: 'LGBT'nin hukuk sisteminde esas alınması hukuki bir kaosu doğuracaktır'

Çok Okunanlar
1
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

2
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

3
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

4
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

5
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

6
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TOMTAŞ, yeniden faaliyete başlıyor

TOMTAŞ, yeniden faaliyete başlıyor

Halı yıkama fiyatları güncellendi

Halı yıkama fiyatları güncellendi

DAHA FAZLA
2'nci Amatör Küme'de Play-Off kura çekimi yapıldı

2’nci Amatör Küme’de Play-Off kura çekimi yapıldı

Jandarma'dan kadınlara KADES eğitimi

Jandarma'dan kadınlara KADES eğitimi

Kayseri - Niğde karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Kayseri - Niğde karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Başkan Büyükkılıç İmam Hatip Okulları Yıl Sonu Etkinliklerine katıldı

Başkan Büyükkılıç İmam Hatip Okulları Yıl Sonu Etkinliklerine katıldı

KAYMEK Yılsonu Programı Yapıldı

KAYMEK Yılsonu Programı Yapıldı