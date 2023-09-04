Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından e-ticaret ile ilgilenen kadınlara yönelik E-Ticarette Kazanan Kadınlar Eğitim Programı düzenlendi. Düzenlenen programda konuşan Vali Çiçek, “Kayseri’nin başarısının ardında kadınların büyük rolü vardır” dedi.

KTO Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, ilçe belediye başkanları, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, protokol üyeleri, kadın kooperatif üyeleri ve girişimci kadınlar katıldı.

Kayseri’nin başarısının ardında kadınların çok büyük rolü olduğunu söyleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Kayseri, Anadolu’nun ortasında aslında biraz da baktığımızda bozkırın ortasında parlayan bir güneş gibi Türkiye’de çok büyük işler yaptı. Anadolu’daki bir şehrin ihracat rekorları kırması, Türkiye ilk 100’üne birçok fabrikasıyla girmesi ve üretim rekorları kırması hayal gibi bir şeydi. Ancak Kayserililer ecdatlarından itibaren Türkiye’de çok büyük işler yaptı. O yüzdendir ki Türkiye’de Kayseri deyince akla ticaret gelir. Aslında Kayseri deyince akla üretmek, ticaret ve başarı gelir. Bu başarının arkasında kadınların çok büyük rolü vardır. Dolayısıyla Kayseri’de kadınların el atmadığı bir şeyin başarılı olma şansı yok. Kadınlar bu şehir için öncü kişilerdir. Bizler de Kayseri’de hep beraber kadın kooperatifleri kurduk ve olanlarla da iş birliği yaptık. Ne kadar sürede kurduk kadın kooperatiflerini? 22 tane kadın kooperatifini sadece 1 yıl gibi bir sürede kurduk. Kooperatifler kuruldu, yerleri oluşturuldu, makineleşti, üretime başladı, satış yapıyor. Bunların hepsi 1 yıl gibi bir sürede oldu. İnanın bunu ancak Kayserili kadınlar başarabilirdi. Sizlerle gurur duyuyoruz ama lütfen pes etmeyin. Yaptığınız iş kolay bir iş değil. 10-15 kişi bir araya geliyorsunuz ve iş yapıyorsunuz. İnsanın kardeşi ile bile anlaşması zorken, siz ortaklık kurup ticaret yapıyorsunuz. Allah yardımcınız olsun. Sizlere güveniyoruz, inşallah ailelerinizi, bizleri ve Kayseri’yi gururlandırırsınız” dedi.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da kadınların e- ticaretin vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyleyerek, “Günümüz teknoloji çağında kadınlarımızda, elektronik ticaret alanında bir eğitimleri olmamasına rağmen bireysel sosyal medya hesaplarında, aslında hobi olarak görülen kendi el emeklerinden gelişen ürünlerin satışını yaparak farkında olmadan başarılı e-ticaret girişimcileri oluyorlar. Bir sonraki aşamada pazar yerlerinde hatta kendi online satış kanallarını oluşturarak hızlı bir yükselişe geçiyorlar. Eğitim düzeyleri ne olursa olsun özellikle üretebilen kadın girişimcilerimiz hızlı bir şekilde şirketleşip markalaştıkları takdirde ciddi gelirler elde edebilmektedirler. Ürün ve pazar dengesini organize edebilen her oyuncu sektörde varlık gösterebilmektedir. Dolayısıyla e-ticaret, kadın emeğinin başarıya ulaştığı yegane sektördür. Şu anda kadınlarımız hem iş gücü hem de kendi kurdukları girişimlerle e-ticaretin vazgeçilmez bir parçası. Öyle ki çoğu platform girişimci kadınların pazaryeri modeli ile milyonlarca müşteriyle buluşması için komisyon, bedelsiz reklam alanları ve avantajlı kargo fiyatları ile destekliyor, onlara özel eğitimler düzenleyerek sisteme dahil olmalarını sağlamaya çalışıyorlar. Bugünde burada Valimiz Sayın Gökmen Çiçek’in öncülüğünde birçok kurumun bir araya gelerek ilimizdeki bütün e-ticaret ile ilgilenen kadınlara yönelik istihdama destek amaçlı ücretsiz ‘E Ticaretle Kazanan Kadınlar’ projesi hayata geçiriliyor. Sertifikalı bu etkinlikte; E-ticaret ve E-ihracat konularında önemli bilgiler paylaşılacak. İşletme kazançlarını artıracak stratejiler ele alınacak ve en önemlisi iş birliklerine fırsat veren bir etkinlik olacak. Ben ‘E Ticarette Kazanan Kadınlar’ projesinin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Kadın Girişimcilerimize, kadın kooperatiflerimize ve şehrimizin ekonomisine katkı sağlamasını ümit ediyorum. Bizim kadınlarımız inanç, kararlılık ve gayretle e-ticarette de başarılı olacaklarına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılara e-ticaret konusunda eğitim verildi.