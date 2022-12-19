Vali Çiçek: 'Kayseri'nin ticaret şehri olduğu 6 bin yıl önceden gelen bir gelenek'

Kayseri'de mağaza açılışı ve yeni fabrika yatırımı imza törenine katılan Vali Gökmen Çiçek Kayseri'nin ticaret şehri olduğu 6 bin yıl önceden gelen bir gelenek olduğu gerçek dedi.

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  • 19.12.2022 17:54
  • Güncelleme: 19.12.2022 18:41
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Vali Çiçek: 'Kayseri'nin ticaret şehri olduğu 6 bin yıl önceden gelen bir gelenek'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de mağaza açılışı ve yeni fabrika yatırımı imza törenine katılan Vali Gökmen Çiçek; "Kayseri’nin ticaret şehri olduğu 6 bin yıl önceden gelen bir gelenek olduğu gerçek" dedi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek; "Kayseri ticaret şehri. Kayseri deyince aklımıza ticaret en başta gelir. Bugün 6 bin yıl önceden Asurlular döneminden ticari senetler, ticari anlaşmalar elimize geçiyorsa buranın ticaret şehri olduğu 6 bin yıl önceden gelen bir gelenek olduğu gerçek. Dekoyap ile birlikte bu kadar güzel, bu kadar büyük ölçüde AVM niteliğindeki mağazayı burada açmış olduklarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise yatırımcılara desteklerin devam edeceğini ifade ederek; "Tüm dünya pandemi ile, savaşlarla, krizlerle boğuşurken Türkiye ekonomisi nasıl büyümeye devam ediyor biliyor musunuz? Hükümetimizin destek ve teşviklerini cesur ve vizyoner müteşebbislerimizle buluşturabildiğimiz için. Üretenin, yatırım yapanın, istihdam yapanın her zaman yanında olduğumuz için. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yatırımcılarımızı, girişimcilerimizi her alanda desteklemeye devam edecek, ülkemizi hak ettiği seviyeye hep birlikte çıkaracağız. Yatırım yapan, elini taşın altına koyan herkese çok teşekkür ediyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yatırım teşviklerimizle, arge desteklerimizle, farklı desteklerimizle her zaman yatırımcılarımızın yanındayız. Onların bu ülkeye sağladığı katma değerin farkındayız. Eğer biz katma değerli üretimle büyüyecek bir Türkiye hedefliyorsak bunun yolu özel sektör yatırımlarının önünü açmaktan geçiyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Rıfat Yelkenoğlu Bakan Varank’a hediye takdim ederken, kurdele kesimi ile mağazanın açılışı gerçekleştirildi.

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İHA

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