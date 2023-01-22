Vali Çiçek: 'Kayserispor önümüzdeki günlerde bizi mutlu etmeye devam edecek'

Süper Lig'in 20. Haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayan Kayserispor, sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı. Maç sonu açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 'Kayserispor önümüzdeki günlerde bizi mutlu etmeye devam edecek' dedi.

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  • 22.01.2023 19:22
  • Güncelleme: 23.01.2023 04:47
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Vali Çiçek: 'Kayserispor önümüzdeki günlerde bizi mutlu etmeye devam edecek'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig’in 20. Haftasında evinde Beşiktaş’ı ağırlayan Kayserispor, sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı. Maç sonu açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Kayserispor önümüzdeki günlerde bizi mutlu etmeye devam edecek” dedi.

Şehrin Kayserispor gibi bir değere sahip olduğu için çok şanslı olduğunu ifade eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Takımı için yürekten mücadele eden taraftar grubu ve çok temiz bir mücadele veren, lige değer katan, maçın son dakikalarına kadar yüreği ile mücadele eden Kayserispor gibi bir takıma sahip olmak bu şehir için büyük bir mutluluk. Bugün 2-0 yenildik ama gerçekten her maçta olduğu gibi Kayserispor yine temiz futbolunu, yürekli futbolunu taraftarıyla bütünleşerek gösterdi ancak olmadı. Gerçekten üzüldük. Ancak takımımıza inanıyoruz. Kayserispor gerçekten bu şehir ile bütünleşmiş bir marka. İnşallah önümüzdeki günlerde bizi mutlu etmeye devam edecek diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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