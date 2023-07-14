Vali Çiçek: 'Milletçe emsalsiz şekilde yazılmış kahramanlık destanının gururunu yaşıyoruz'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

PAYLAŞ
  • 14.07.2023 14:38
  • Güncelleme: 14.07.2023 14:57
  • 80
Vali Çiçek: 'Milletçe emsalsiz şekilde yazılmış kahramanlık destanının gururunu yaşıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Çiçek mesajında, “Devletimizi, demokrasimizi, milli birlik ve beraberliğimizi, anayasal düzeni ve özgürlüklerimizi hedef alarak, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne yönelik hain FETÖ/PDY terör örgütü tarafından yapılan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yedinci yılında milletçe tek yürek olarak emsalsiz bir kahramanlık destanı yazmış olmanın haklı gururunu ve onurunu yaşıyoruz. 15 Temmuz gecesinde yaşanan darbe girişimi ile hiçbir düşmanın ve düşman devletin dahi cesaret edemediği ve başvuramadığı bir alçaklığa başvurulmuştur. Bu hain kalkışmaya karşı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla birlikte aziz milletimiz meydanlara inerek, ecdadından almış olduğu güç ve ilhamla canını ortaya koyup kendi iradesine, demokrasimize ve özgürlüğümüze sahip çıkmıştır. Milletimizin kahramanlık destanı olan 15 Temmuz, devletimizin tüm kurumları ile güvenlik güçlerimiz ve asil milletimizin dua ve destekleriyle, ülkemizin bekasına kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı mücadeleden asla taviz vermeyeceğini açıkça ortaya koymuştur. 15 Temmuz gecesinde ve sonraki günlerde, ülkemizin her yerinde olduğu gibi Kayseri’mizde de gencinden yaşlısına tüm hemşehrilerimiz, üzerlerine düşeni yapmış, şehrimizin meydanlarını doldurmuş, emanetlerine sahip çıkmış ve hainlerin emellerine ulaşmalarına engel olmuşlardır. Bundan sonra bize düşen görev yapılanları asla unutmayarak aynı özveriyle bu vatan ve millet sevdamızı gelecek kuşaklara aktarmak, birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışarak ülkemizi ve milletimizi daha müreffeh seviyelere ulaştırmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımıza ve demokrasimize karşı yapılan hain kalkışmaya direnen, bu uğurda canlarını feda ederek ülkemizin kaderini değiştiren 15 Temmuz şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, bütün şehit ve gazilerimizin ailelerine sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum” ifadelerine yer verdi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okundu

Kayseri'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okundu

Başkan Çolakbayrakdar: 'İlçenin dört bir yanında asfalt ihtiyacını çözüme kavuşturuyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'İlçenin dört bir yanında asfalt ihtiyacını çözüme kavuşturuyoruz'

15 Temmuz şehidi mezarı başına anıldı

15 Temmuz şehidi mezarı başına anıldı

Büyükşehir Zabıtası ile Güven Timleri dilencilere göz açtırmıyor

Büyükşehir Zabıtası ile Güven Timleri dilencilere göz açtırmıyor

Şehit olacağı Cennet Yiğit'in içine doğmuş

Şehit olacağı Cennet Yiğit'in içine doğmuş

Başkan Büyükkılıç'a TÜBİTAK Ziyareti

Başkan Büyükkılıç'a TÜBİTAK Ziyareti

Çok Okunanlar
1
İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

2
Babalar gününün en acı olayı

Babalar gününün en acı olayı

3
Bu hastalığın ilk bulgusu bebeklerde 'kusma'

Bu hastalığın ilk bulgusu bebeklerde 'kusma'

4
Çıldıran genç kız önüne geleni bıçakladı

Çıldıran genç kız önüne geleni bıçakladı

5
Uzmanından ALS uyarısı: 'ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor'

Uzmanından ALS uyarısı: 'ALS genellikle kas güçsüzlüğü ile başlıyor'

6
Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

Talas'tan Elbistan'a bayram hediyesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
15 Temmuz Direnişi'nin Yıldönümü Kutlu Olsun

15 Temmuz Direnişi'nin Yıldönümü Kutlu Olsun

Başkan Palancıoğlu: 'Unutmadık, Unutmayacağız, Unutturmayacağız!'

Başkan Palancıoğlu: 'Unutmadık, Unutmayacağız, Unutturmayacağız!'

DAHA FAZLA
19 Mayıs Mahallesi'nde Mehmet Hisar Cami Yaz sonuna Tamamlanacak

19 Mayıs Mahallesi'nde Mehmet Hisar Cami Yaz sonuna Tamamlanacak

ERÜ'den TUSAŞ'a İş Birliği Ziyareti

ERÜ'den TUSAŞ'a İş Birliği Ziyareti

Kaymek'ten özel '15 Temmuz Sergisi'

Kaymek'ten özel '15 Temmuz Sergisi'

Kayseri'de dereceler 35'i gösterdi, gölgeler kıymetlendi

Kayseri'de dereceler 35'i gösterdi, gölgeler kıymetlendi

Vali Çiçek: 'Milletçe emsalsiz şekilde yazılmış kahramanlık destanının gururunu yaşıyoruz'

Vali Çiçek: 'Milletçe emsalsiz şekilde yazılmış kahramanlık destanının gururunu yaşıyoruz'