Vali Çiçek: 'Muhtarlık, devlet ile vatandaş arasında en yakın temas noktasıdır'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 'Muhtarlık, devlet ile vatandaş arasında en yakın temas noktasıdır' dedi.

PAYLAŞ
  • 19.10.2023 06:04
  • Güncelleme: 19.10.2023 08:09
Vali Çiçek: 'Muhtarlık, devlet ile vatandaş arasında en yakın temas noktasıdır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Muhtarlık, devlet ile vatandaş arasında en yakın temas noktasıdır” dedi.

Vali Çiçek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Demokrasi zincirinin ilk hlksını luşturn muhtrlık tşkiltı, devletimiz ile vatandaşlarımız arasında en yakın temas noktası olarak devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliğidir Muhtarlarımız, vatandaşlarımızın beklentilerini ve ihtiyaçlarını devletimize iletme noktasında etkin rol oynayarak, bulundukları köy ve mahallelerde üstlenmiş oldukları görevlerle, vatandaşlarımızla devletimiz arasında köprü vazifesi kurmuşlardır. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmesi nedeniyle vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapı olacaklardır. Muhtarlarımıza verilen önemin göstergesi olarak muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile ilgili son yıllarda çok önemli çalışmalar yapılmış ve 19 Ekim tarihi Muhtarlar Günü olarak ilan edilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle; devletimiz ile vatandaşlarımız arasında çok önemli bir görev yürüten muhtarlarımızın "19 Ekim Muhtarlar Günü"nü kutluyor, yapmış oldukları başarılı çalışmalar için kendilerine teşekkür ediyorum.”

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KAYÜ Ev Sahipliğinde Develi Gacer Buğdayı Tanıtım Etkinliği Düzenlendi

KAYÜ Ev Sahipliğinde Develi Gacer Buğdayı Tanıtım Etkinliği Düzenlendi

Barbaros Mahalle Muhtarı Karakaya: 'Muhtarlarımız demokrasinin temel taşlarıdır'

Barbaros Mahalle Muhtarı Karakaya: 'Muhtarlarımız demokrasinin temel taşlarıdır'

Develili Muhtar Ganioğlu 'Cani İsrail'in Filistin'e yaptığı zulmü şiddetle kınıyoruz'

Develili Muhtar Ganioğlu 'Cani İsrail'in Filistin'e yaptığı zulmü şiddetle kınıyoruz'

İşyerinde dedikodu, tazminatsız kovulmaya neden olabilir

İşyerinde dedikodu, tazminatsız kovulmaya neden olabilir

AGÜ Öğretim Üyesi Dr. Koca'ya YÖK'ten Üstün Başarı Ödülü

AGÜ Öğretim Üyesi Dr. Koca'ya YÖK'ten Üstün Başarı Ödülü

Başkan Yalçın'dan 'Muhtarlar Günü' Mesajı

Başkan Yalçın'dan 'Muhtarlar Günü' Mesajı

Çok Okunanlar
1
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

2
Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

3
Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

4
Yaktığı anızın arasında kalarak can verdi

Yaktığı anızın arasında kalarak can verdi

5
Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

6
TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserili avukatlardan İsrail'e tepki

Kayserili avukatlardan İsrail'e tepki

Başkan Büyükkılıç: 'Engelli vatandaşlarımız, raylı sistem araçlarına artık daha kolay biniyor'

Başkan Büyükkılıç: 'Engelli vatandaşlarımız, raylı sistem araçlarına artık daha kolay biniyor'

DAHA FAZLA
Başkan Palancıoğlu, Avrupa Konseyi'nde Filistinli mazlumların sesi olacak

Başkan Palancıoğlu, Avrupa Konseyi'nde Filistinli mazlumların sesi olacak

KESOB Başkanı Odakır: 'Filistin halkının yanındayız'

KESOB Başkanı Odakır: 'Filistin halkının yanındayız'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da dönüşümü devam ettiriyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da dönüşümü devam ettiriyoruz'

Buğdaylı'daki cinayetin davasına devam edildi

Buğdaylı'daki cinayetin davasına devam edildi

Bin 200 öğrenciden 'İstiklal Marşı' şöleni

Bin 200 öğrenciden 'İstiklal Marşı' şöleni