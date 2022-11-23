Vali Çiçek: 'Öğretmenlik, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ödenmeyecek kutsal bir meslektir'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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  • 23.11.2022 13:48
  • Güncelleme: 23.11.2022 14:13
Vali Çiçek: 'Öğretmenlik, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ödenmeyecek kutsal bir meslektir'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Çiçek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başöğretmenlik unvanının kabul edildiği 24 Kasım tarihi, 1981 Yılından beri her yıl “Öğretmenler Günü” olarak kutlanmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.” veciz sözü Cumhuriyetimizi ilelebet bağımsız yaşatmak için eğitime vermemiz gereken önemi ifade etmektedir. Öğretmenlik; bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar saygın, emek, sevgi ve fedakârlık gerektiren, sınırları okul ve sınıf duvarlarıyla çizilemeyecek, zil ile başlayıp bitmeyecek kadar kutsal bir meslektir. Kalkınmanın temel şartı kaliteli bir eğitim ve yetişmiş insan gücüdür. Hızlı gelişen bilgi ve teknoloji dünyasına ayak uydurarak bilginin üretilmesi, geliştirilmesi, geleceğe aktarılması, eğitimin fonksiyonlarının yerine getirilmesi, öğretmenlerimizin gayretlerine bağlıdır. Öğretmenlerimizin asli hedeflerinden birisi de, öğrencilerimizi, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilerek bilimi rehber edinen, çağı takip eden, eleştirel ve oluşumcu düşünme yeteneği gelişmiş, aklını ve duygularını özgür iradesiyle yönetebilen, öz güveni yüksek, sorumluluklarının idrakinde, üretken, sanata duyarlı, hayata sevgi ve saygı ekseninde bakan, adil ve ahlaklı bireyler olarak yetiştirilmesi olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş ve hain terör saldırıları sonucu şehit düşen tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor. Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, hayatta olanlara sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.”

İHA

Kayseri Gündem
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