Vali Çiçek: 'Öğretmenlik, dünyanın en güzel mesleklerindendir'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

PAYLAŞ
  • 23.11.2023 13:27
  • Güncelleme: 23.11.2023 16:07
Vali Çiçek: 'Öğretmenlik, dünyanın en güzel mesleklerindendir'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Çiçek mesajında; "Öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın ve gücünü sevgiden alan dünyanın en güzel mesleklerindendir. Eğitimin amacı, kişileri yaşadığı toplumun ve toplumun bağlı olduğu çağdaş dünyanın uyumlu bir üyesi haline getirerek onları çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmaktır. Bu da iyi bir eğitim sisteminin yanında, iyi yetişmiş ve nitelikli öğretmen kadrosuyla mümkündür. Öğretmenlerimiz; milli, ahlaki ve kültürel yönden güçlü, üstün ahlak ve fazilete sahip, bilgili, kültürlü ve çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmayı hedefleyen insanları yetiştirmek suretiyle, geleceğin dünyasını inşa etmek için çalışmakta, gayret göstermektedirler. Bizler de dün olduğu gibi bugün de yarın da öğretmenlerimizi ve eğitimimizi bütün imkanlarımızla desteklemeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, bizlerin yetişmesinde büyük emeği olan tüm öğretmenlerimizin gününü en samimi duygularla tebrik ediyor, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal etmiş ve hain terör saldırıları sonucu şehit düşen öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olanlara sağlık ve mutluluklar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kazazede öğretmene evinde '24 Kasım' sürprizi

Kazazede öğretmene evinde '24 Kasım' sürprizi

Vali Çiçek: 'Öğretmenlik, dünyanın en güzel mesleklerindendir'

Vali Çiçek: 'Öğretmenlik, dünyanın en güzel mesleklerindendir'

Hizmet-İş'li öğretmenlerden Gazze'ye yardım

Hizmet-İş'li öğretmenlerden Gazze'ye yardım

Talas'ta 'Mevlana ile aşkın kanatlarına yolculuk'

Talas'ta 'Mevlana ile aşkın kanatlarına yolculuk'

Kapalı Çarşı esnafı ev sahibi olacak

Kapalı Çarşı esnafı ev sahibi olacak

İlim Yayma Cemiyeti ERVA Marifet Spor Kulübü açıldı

İlim Yayma Cemiyeti ERVA Marifet Spor Kulübü açıldı

Çok Okunanlar
1
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

2
Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

3
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

4
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

5
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

6
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de protokolden uyuşturucuyla mücadelede net mesaj: 'Kökünü kazıyana kadar mücadeleye devam edeceğiz'

Kayseri'de protokolden uyuşturucuyla mücadelede net mesaj: 'Kökünü kazıyana kadar mücadeleye devam edeceğiz'

AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş'tan Büyükkılıç'a ziyaret

AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş'tan Büyükkılıç'a ziyaret

DAHA FAZLA
Bağ evinde bir kişi yanarak can verdi

Bağ evinde bir kişi yanarak can verdi

Kayserispor - Adana Demirspor maçını Kadir Sağlam yönetecek

Kayserispor - Adana Demirspor maçını Kadir Sağlam yönetecek

Başkan Bayrak, Sarız Belediye Başkanlığı aday adaylığı için başvurdu

Başkan Bayrak, Sarız Belediye Başkanlığı aday adaylığı için başvurdu

Elitaş'tan Kayseri Valiliği'ne ziyaret

Elitaş'tan Kayseri Valiliği'ne ziyaret

Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi'nde inceleme

Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi'nde inceleme