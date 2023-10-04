Vali Çiçek: 'Şehrin yetiştirdikleri ve tarihi için de mücadele etmemiz gerekiyor'

Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, insanların yaşadıkları şehri sevmesinin de bir değer olduğunu söyleyerek, “Şehrin yetiştirdikleri ve tarihi için de mücadele etmemiz gerekiyor” dedi.

Gültepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, protokol üyeleri, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı. İnsanların yaşadıkları şehri sevmesinin de bir değer olduğunu söyleyen Vali Çiçek, “Öncelikle geçen senenin değerlendirmesi olarak bu sene sınav sonuçlarında Kayseri’nin çok iyi düzeyde olduğu görülüyor. Bildiğim kadarıyla ilk 100’de 16, ilk binde 34 öğrenci yerleşti. Bütün ilçelerde ciddi bir başarıyla karşılaştık. Bundan dolayı gururluyuz. Bundan dolayı il milli eğitim müdürü başta olmak üzere herkese ayrı ayrı teşekkür ve tebrik ediyorum. Gençleri uyuşturucudan ve kötü alışkanlıklardan uzak durması için çalışmalar yaptık ve ERVA Projesi’nde de sizlerin bu projeye küçümsemek yerine, boş bir proje demek yerine nasıl destek olduğunuzu gördüm ve öğrendim. Ne olur aynı desteğiniz devam etsin. Bir tane gencimizi kurtarabilirsek hepimize yeter. Çünkü daha dün 26 kişiyi uyuşturucu satmaktan gözaltına aldık. Bakıyorum alınanlara mesela Türk gencini dünya bekliyor falan diyoruz, uyuşturucudan perişan halde içeriye alıyoruz. O kadar acı bir şey ki. Öyle polisiye tedbirlerle biz ne kadar mücadele edersek edelim ki ediyoruz da artık midelerinde getirmeye çalışıyorlar. Diğer yollar kapandı, duvarların içinde uzaktan kumandayla uğraşıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar biz onları Allah’ın izni ile perişan edeceğiz, o fırsatı vermeyeceği ama sadece onda değil buna hiç başlatmamak için büyük bir mücadele gerekiyor. Benim Erdemlerimizle Varız dediğim milli manevi değerler mutlaka var ama sadece bunlar değil. Şehrini sevmek de bir değer. Şehrin yetiştirdikleri, tarihi ve bunların hepsi için mücadele etmemiz gerekiyor. ERVA Projesi koordinatörlerine başlarken işin gerçeği ben dışarıdan görerek, arkadaşlarımızın farklı bir ruhla çalıştıklarını hissederek valilik bünyesine almıştık. Yine il müdürümüzün desteğini fazlasıyla vermesiyle biraz daha arkadaşlarımız rahatladı. Vali Yardımcımız Ömer Tekeş Afyon’da da benimle beraberdi onun gelmesiyle beraber de inşallah zirveye doğru çıkacak. Tebrik ediyorum ve daha fazlasını beklediğimi ifade etmek istiyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ise milli eğitim camiası olarak çocukları değerlerle ve erdemlerle tanıştırmaları gerektiğini söyleyerek, “Sayın valimizin liderliğinde geçen yıl başlattığımız ERVA Projesi’ni bu sene tüm ilçelerimizde 100 okulumuzda gönüllülük esasına dayalı olarak yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin katkılarıyla inşallah en iyi şekilde yerine getireceğiz. Bizim milli eğitim camiası olarak bu yılki en büyük ödevimiz ERVA Projesi’ni en iyi şekilde uygulayabilmek. Burada yapılacakların hepsinin özünde de baktığınız zaman Türk Milleti’nin doğuşundan itibaren Malazgirt’ten, İstanbul’un fethinden, Kurtuluş Savaşı’ndan bizi biz yapan en önemli şey erdemlerimizin ve değerlerimizin olduğunu görüyoruz. O zaman biz, çocuklarımıza kendimize ait olan değerlerimizle, erdemlerimizle, bizi biz yapan en önemli gücümüzle tanıştırmalı ve bu fırsatı onlara sunmalıyız. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı’nın hayırlı uğurlu olmasını, öğrencilerimize her alanda sunacağımız fırsatlarla, imkanlarla spor, kültür, sanat, bilim ve dünyadaki güncel gelişmelerle onları hangi düzeyde buluşturacağımız, yüzleştireceğimiz bir yıl olmasını diliyor ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından İbrahim Tennuri Ortaokulu idareci ve öğretmenlerine ERVA’ya yaptıkları katkıdan dolayı başarı belgesi verildi.