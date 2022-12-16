Vali Çiçek: 'Tarihi eser kaçakçılığına müsaade etmeyeceğiz'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tarihi eser kaçakçılığının Kayseri'ye yapılacak en büyük ihanet olduğunu söyleyerek Buna teşebbüs eden bütün insanları uyarıyorum, kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Onların yakalanması için her türlü önlemi alacağız dedi.

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  • 16.12.2022 16:09
  • Güncelleme: 17.12.2022 10:46
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Vali Çiçek: 'Tarihi eser kaçakçılığına müsaade etmeyeceğiz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; tarihi eser kaçakçılığının Kayseri’ye yapılacak en büyük ihanet olduğunu söyleyerek; "Buna teşebbüs eden bütün insanları uyarıyorum, kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Onların yakalanması için her türlü önlemi alacağız" dedi.

Vali Gökmen Çiçek, kentte tarihi eser kaçakçılığına izin vermeyeceklerini ve her türlü önlemi alacaklarını belirterek; "Tarihi eserlerimizden maalesef ülkemizden kaçırılanlar hepimizin malumu. Ama ülkemizden kaçırılan tarihi eserler öyle bir alçaklık ki, aslında memleketin tapusunu kaçırmak gibi bir şey. Dolayısıyla sadece maddi değerinin yanında ülkenin hem turizmi, hem tarihi, hem de bütün herkesin hakkı olan bir eserin kaçırılmaya çalışılmasını lanetliyorum. Tarihi eser kaçakçıları açısından söylüyorum. Geçen gün televizyon programlarında gördüm; Soğanlı Vadisi’nde kaçak kazı yakalandı. Bu herhalde Kayseri’ye yapılacak alçaklıkların, ihanetlerin en büyüğüdür. Kayseri Valisi olarak buna teşebbüs eden bütün insanları uyarıyorum, kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Onların yakalanması için her türlü önlemi alacağız. Şunu bilin; istediklerin kadar maske taksınlar, istedikleri kadar kaçırmak istesinler izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
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