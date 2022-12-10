Vali Çiçek: 'Türkiye Cumhuriyet devletimiz mağdur ve muzlum milletlerin yükselen sesi olmuştur'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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  • 10.12.2022 16:05
  • Güncelleme: 10.12.2022 16:19
Vali Çiçek: 'Türkiye Cumhuriyet devletimiz mağdur ve muzlum milletlerin yükselen sesi olmuştur'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; ’10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’ dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Çiçek mesajında; "İnsanın doğuştan gelen hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasına yönelik olarak, 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi sonrasında her yıl 10 Aralık ’Dünya İnsan Hakları Günü’ olarak kutlanmaktadır. İnsan hakları ve insan haklarına saygı bütün modern ve demokratik ülkelerin en önemli görevlerinden birisidir. Ülkemiz de, Birleşmiş Milletler tarafından 10 Aralık 1948’de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini 6 Nisan 1949 tarihinde onaylamış ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında da bu hak ve ödevler maddeler halinde yer alarak güvence altına alınmıştır. Türkiye Cumhuriyet devletimiz; dünyanın neresinde olursa olsun, başta yaşama hakkı olmak üzere yapılan ağır insan hakları ihlallerine karşı kayıtsız kalmamış ve mağdur ve muzlum milletlerin yükselen sesi olmuştur. İlimizde de vatandaşlarımızın, doğuştan gelen insan hakkı ve özgürlüklerini kullanmaları, daha yüksek yaşam standardına ulaşmaları için çalışmalarımız devam etmektedir. İnsan haklarının ön planda tutulduğu ve korunduğu güvenli bir dünya temennisiyle, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyor, bütün vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum" ifadelerine yer verdi.

İHA

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