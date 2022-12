Vali Çiçek: 'Türkiye'nin En Büyük Uyuşturucu Rehabilitasyon Merkezini Kayseri'de inşa edeceğiz'

Katıldığı bir programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri’de göreve geldiği günden bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar ve özellikle uyuşturucuyla mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Vali Çiçek, yapmış olduğu açıklamasında, “Kayseri’ye geleli 7 ay oldu. Atandığımda, sokakları, mahalleleri, çarşıları, kapalı çarşıyı ve bütün alanları gezdik. Kayseri’nin sorunlarını biraz da sokaktan dinlemek istedik ve en doğru bilgiyi sokaktan, halkımızdan alacağımızı değerlendirdik. Gezdiğimiz birçok yerde vatandaşlarımız, uyuşturucu konusunda, bu illetten gençlerimizin kurtarılması gerektiğini bize ilettiler. Arkadaşlarımızla bu durumu değerlendirdiğimizde, önlem almamız gerektiğini, sıkı bir çalışma içerisinde olmamız gerektiğini bizlerde görmüştük. Daha öncesinde de ciddi çalışmalar vardı. Fakat biz farklı bir konsepte geçmek istedik. İlk etapta bu işin polisiye tedbir kısmını uyuşturucunun satılamayacak bir hale emniyet tedbirleriyle gelmesi konusunda bir strateji belirledik” dedi.

Uyuşturucuyla mücadele konusunda ilk işlerinin Güven Timleri oluşturmak olduğunu ifaden eden Vali Gökmen Çiçek, “İlk etapta 150 polisimizi “Güven Timi” adı altında sadece sokaklara görevlendirdik. Bugün Kayseri’ye gittiğinizde 24 saat her parkta, her sokakta, okul önlerinde görevli oraya zimmetli polislerimiz vardır. Bu güven timlerimiz parklarda, okul önlerinde, 24 saat esasına göre görev yapıyor ve buradan çok ciddi sonuçlar almaya başladık. Güven timlerimizin, şüphelendiği kişilerden ve alanda şahit oldukları olaylara müdahalelerinden uyuşturucu ile ilgili yakalamaları olduğunu gördük. Mücadelede çok ciddi sonuçlar elde ettik. Özellikle metruk binalarda bu uyuşturucu satmayla ilgili birtakım alçakların burayı yuva yaptıklarını gördük. Metruk binaları tekrar gözden geçirerek birçok metruk binayı yıktık. Kameralarla şehrin birçok yerini denetim altına aldık. Fakat bunlar polisiye tedbirler. Narkotik polisimiz bu manada hem güçlendirildi hem de çok ciddi operasyonlar yaptı. Daha geçen hafta 54 hedefe 140 ekiple birlikte yaptığımız operasyonda 54 uyuşturucu satıcısı göz altına alındı. Bunlardan 38’i tutuklandı. Bu operasyonları her gün yapacağız. Biz Kayserililere söz verdik. Ben özellikle, vallahi de, billahi de Kayseri’de uyuşturucu sattırmayacağız diye söz vermiştim. Bunun üzerine emniyet ve jandarmamız tedbirleri çok artırdı. Aynı şekilde jandarmada da güven timleri oluşturuldu. Ancak bu tek başına yeterli değil. Sadece hapse göndermenin bir çözüm olmadığı, araştırmalarda da görülüyor. Bir kere yeni gençlerin buna bulaşmaması konusunda bir çalışma içerisinde olmamız gerekiyor” diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek, uyuşturucuyla mücadele konusunda yapılan çalışmalardan birisinin de, ERVA projesi olduğunu belirtti. Vali Çiçek, “ERVA adı altında hem bir dernek hem de Valilik bünyesinde bir kuruluş oluşturduk. Kuruluş, Erdemlerimizle Varız Projesi çerçevesinde daha çok gençlerimize hem birçok değerin anlatıldığı, aynı zamanda uyuşturucuyla ilgili kendilerini bilinçlendirecek bir platform. Akademisyenlerin seminer, okul ziyaretleri gibi bilinçlendirme çalışmaları oldu. Narkotik Anne Projesi çerçevesinde ilimizde belki de Türkiye’de ki en çok anneye ulaşan il olduk. 75 bin aileye ulaşarak çocuklarının uyuşturucu kullandığını nasıl anlarlar ve anladıkları zaman ne yapmaları gerektiği noktasında eğitim verdik. Ebeveynleri bilinçlendirici çalışma içerisine girdik” dedi

Gökmen Çiçek, “Gençlerimizi bu illetten kurtarmak öyle bir bilimsel çalışma olmadan mümkün değil. Bu nedenle bir Rehabilitasyon Merkezi kurmak istedik ve bunu Türkiye’de en iyi yapanlarla yapmak istedik. Yeşilay ile birlikte sadece Kayseri’ye değil İç Anadolu’nun tamamına hizmet edecek ve özellikle gençlerimizi kurtaracak bir rehabilitasyon merkezi oluşturacağız. Biz bu binayı hayırseverlerimizle yapacağız. Arkasından seralar, futbol sahaları, tenis sahaları ve iş meslek yurtları olacak. Oraya gelen bir kişi hem tedavi görürken hem toprakla uğraşacak hem de spor yapacak ve bunun yanında bir meslek sahibi olacak. Buradan çıkacak çocukları hayatın içerisine bırakmak değil, kariyer yapmalarını sağlamak için bir mütevelli heyeti oluşturuyoruz” diye konuştu.

Vali Çiçek, “Kayseri hayırseverler şehri buradan hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Kayserinin hayırseverliliği inanılmazdır. Hayır ile ilgili bir konu olunca Kayserililer kimse yok mu demeden önce ben varım derler. Önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte hayırseverlerimize gittik ve binayı hayırseverlerimizin yapacağını ve işletmesini de Yeşilay yapma taahhüdü verince bizim işimiz daha kolaylaştı. Asıl sıkıntılı olan kısmı binayı yapmak değil, binayı işletmek kısmı. Biz hayırseverlerimizle oturduk ve daha 10 gün geçmeden işin yarısının bütçesi hayırseverlerimiz tarafından hesaba yatmaya başladı” dedi

Vali Gökmen Çiçek, “Türkiye’nin en büyük ve en önemli Uyuşturucu Rehabilitasyon Merkezini Kayseri’de yapacağız. Önümüzdeki Temmuz ayında Rehabilitasyon Merkezini açmış olacağız. 200 dönüm bir alan üzerine sadece Kayseri’ye değil bölgenin tamamına hizmet edecek bir merkez olacak. Hiçbir gencimizi bu zehire teslim etmeyeceğiz. Kayseri Anadolu’nun ortasında başarı hikayeleriyle dolu bir şehir. Biz gençlerimizi bu illetten kurtarıp, şehrin gerçek misyonu olan ticaretin içesinde görmek istiyoruz. Uyuşturucudan kurtaracağımız her bir gencimiz aslında 10 gencimizin daha bulaşmasını önlemiş olacak. Özellikle ailelerimiz kendilerini sahipsiz hissetmesin. Biz Valilik olarak onların yanındayız” ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek son olarak, “Kayseri 4 milyar dolar ihracat yapan, Türk ekonomisine katkıları bulunan bir ticaret şehri. Ama kayserinin tarihi ve turizmi var ki, muhteşemdir. Bugün Erciyes Dağı Kayseri’nin amiral gemisi, tam da mevsimi. Bütün hemşehrilerimizi Erciyes’e kayak yapmaya davet ediyorum. Bir de inanılmaz bir Gastronomisi var. Özellikle mantısı, pastırması, sucuğu ve birçok önemli gastronomi ürünleriyle beraber ve Selçuklunun başşehri bir şehir” diye konuştu.