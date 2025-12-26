Vali Çiçek'100 bin kişinin çalıştığı böyle bir alanda sağlık merkezine ihtiyaç vardı'

Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet göstermek üzere içerisinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Semt Polikliniği barındıran OSB Sağlık Merkezi, gerçekleştirilen törenle açıldı.

Sağlık merkezi hakkında açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: "Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle 100 bin kişinin gün boyunca çalıştığı, adeta yaşadığı bir alanda böyle bir sağlık merkezine gerçekten ihtiyaç vardı. Ben OSB yönetimimizin bunu öngörüp bana geldiklerinde 'Sayın Valim, böyle bir ihtiyaç var. Biz elimizi taşın altına koymaya hazırız. Sağlık İl Müdürümüz de eğer bize destek verirse biz binayı yapıp, ambulanslarını alıp devletimize hediye edip burada bir sağlık merkezinin olması gerektiğini' söylediler. Gerçekten öyle. Şimdi düşünün 100 bin kişi burada. Bir kalp krizi vakasında bile anlık ilk müdahalenin olduğu bir yerin mutlaka olması lazım. İş kazalarının olduğu yerde insanlar panikle bile bazen ilk yardımı bilenlerin bile iş yerinde buna müdahalede heyecanlandığı bir alanda böyle bir yerin olmaması aslında eksiklikti. Ancak bu eksikliği öngören OSB Başkanımız ve yönetimimiz bana geldiler dediler ki: 'Sayın Valim, böyle bir şey var. Biz her şeyiyle hazır hale getirip başlatalım.' Sağlık İl Müdürümüz pratik bir adam. Gerçekten çözümcü bir adam. Telefonla konuştuğumuzda 'Haklılar Sayın Valim, böyle bir yer olması lazım. Birlikte çalışalım, bu işi çözelim' dediler. Şimdi gerçekten imzaladıkları protokolle de benim de onayımla imzalanan protokolle hem OSB yönetimimiz, Sağlık İl Müdürümüz diyor ki 'Fazlasını yaptı Sayın Valim, her şeyiyle en güzelini yaptı.' Teşekkür ediyorum. Yine Sağlık İl Müdürümüz içerideki görevlendirmelerden her türlü şeyi en güzel şekilde, muntazaman; Devlet Hastanesi Başhekimimiz, Şehir Hastanesi Başhekimimizle el ele vererek güzel bir planlama yapmış. Büyük bir ihtiyaç giderilmiş. İşin gerçeği birazcık daha böyle sağlık ocağı tarzı mı acaba olacak diye de endişeyle bekliyordum. Ama gerçekten tebrik ediyorum. Bir hastane konseptinde sağlık merkezi yapmışlar. İçerisinde diş ünitesi bile vardı. İçerisinde her türlü poliklinikte. 3 doktorumuz görevlendirilmiş. Bir de ilaveten 2 tane tam donanımlı ambulansın verilmesi, 112'nin de olması önemli. Ben şehirdeki bütün meselelere ve OSB içerisinde birçok yeniliği ortaya çıkarmak için mücadele veren değerli kardeşim Mehmet Yalçın'ı ve ekibini gerçekten yürekten kutluyorum. Benim de çok beğendiğim, takdir ettiğim Sağlık İl Müdürümü de kutluyorum. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.