Vali Çiçek, “2025 yılı Kayseri için başarılarla dolu bir yıl oldu”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yeni yıl dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Vali Çiçek, "2025 yılı iyisiyle, tatlısıyla artık geride bırakıldı. Ama Kayseri için baktığımızda 2025 yılı birlik ve beraberlik içerisinde halkımızın birliğinin daha da güçlendiği bir yıl oldu. Üretimin devam ettiği, kardeşliğin Kayseri'de devam ettiği bir yıl olarak geride bıraktık. 2026'dan daha çok umutluyuz. Özellikle 2026 yılında Kayseri'nin özellikle üretimde ve sanayide, ekonomide daha hızlı bir atılım gerçekleştireceği bir yıl olmasını temenni ediyorum. İşsizlik oranlarının daha da düşeceği bir yıl olacağına inancım tam. 2025 yılı içerisinde gerçekten Kayseri'de büyük yatırımlar yapıldı. Valilik açısından değerlendirdiğimizde 2025 yılı benim için ayrı bir anlamlıydı. Çünkü uyuşturucu rehabilitasyon hastanesinin tamamlanması, özellikle turizmle ilgili yapılan çalışmalarda meyvelerini almaya başladığımız, su sporlarında bir devrim niteliğinde çalışmaların yapıldığı, Erva spor okullarında 16 bin sporcuya ulaşıldığı, yine birçok okulun 18 tane okulun inşaatının hızla devam ettiği, birçok yatırımın tamamlandığı bir yıl oldu. İhracatta bir önceki yılı az da olsa geride bıraktık. Ancak miktar olarak daha çok artırmaya ihtiyacımız var. Yine eğitimde öğrencilerimiz 2025 yılında bize birçok başarılar getirdiler. Hem LGS sınavlarında 8 öğrencimizin birinci olması, yine üniversite sınavlarında çeşitli başarıların olması, TÜBİTAK yarışmalarında öğrencilerimizin birçoğunun çok başarılı sonuçlar getirmesi... Tarımda ise ilk beşe bitkisel üretimde girdiğimiz, 17. sıralardan gelip ilk beşte yer almamız; yine 8 üründe ilk ondayken 2025 yılı verilerinde 24 üründe ilk onda olduğumuz bir yıl oldu. Ben 2026'nın Kayseri'ye huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum” ifadelerinde bulundu.