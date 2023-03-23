Vali Çiçek, Adıyaman’da çocuklara neşe oluyor

Kahramanmaraş depreminin sabahında Kahramanmaraş ve Elbistan’a Koordinatör Vali olarak görevlendiren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, şu anki görev yeri Adıyaman’da çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Vali Çiçek, çocuklarla bir araya geldi ve onlarla oyunlar oynadı. Çiçek yaptığı açıklamasında, “Adıyaman’da durmaksızın devam eden çalışma tempomuzun arasında bizleri oyunlarına davet eden çocuklarımızla bir araya geldik. Onların neşelerine ortak olarak bizler de tazelendik! İnşallah onların yüzleri gülmeye bizler de Adıyaman için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.