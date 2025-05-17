Vali Çiçek: 'Ağırnas'ta ERVA Spor Okulunu açacağız'
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 'Ağırnas'ta ERVA Spor Okulunu açacağız. Hayırlı olsun' dedi.
Ağırnas'ta bulunan 'Koramaz Vadisi Müzesi' için açılış töreni düzenlendi. Törene katılan Vali Gökmen Çiçek, Ağırnas sakinleri ile bir araya geldi. Ağırnas Mahallesi ziyareti sırasında çocukların talebi üzerine Vali Gökmen Çiçek, ERVA Spor Okulu açılacağının sözünü verdi. Vali Çiçek, "Ağırnas'ta ERVA Spor Okulunu açacağız. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.