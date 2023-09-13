Vali Çiçek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

PAYLAŞ
  • 13.09.2023 08:37
  • Güncelleme: 13.09.2023 12:02
Vali Çiçek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kuruma gelişi sırasında Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya, İl Müdürü Cüneyd Özdemir, İl Müdür Yardımcıları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mahmut Kök ve kurum personeli tarafından karşılanan Vali Çiçek, İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen hizmetler, takip edilen projeler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Gökmen Çiçek, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın faaliyet alanı her geçen gün gelişiyor, bu anlamda ilimizde de müdürlüğümüz sosyal hizmet ve sosyal yardım alanlarında önemli bir görevi yerine getiriyor. Özellikle kadın, çocuk, yaşlı ve engelliler, şehit yakınları ve gaziler olmak üzere toplumun geniş bir kesimine hizmet götürüyoruz” dedi

Bilgilendirme toplantısı sonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde bulunan ‘Kayseri Şehitlerimiz’ panosunu ziyaret ederek şehitlerimiz için dua eden Vali Gökmen Çiçek, bütün şehitlere vatan müdafaasında göstermiş oldukları kahramanlıklardan dolayı minnetlerini belirtti.

Ziyaret, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün faaliyet alanları ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
MHP'li Özdemir, ağır hasarlı okullarla ilgili MEB'e soru önergesi verdi

MHP'li Özdemir, ağır hasarlı okullarla ilgili MEB'e soru önergesi verdi

Polis Milli Piyango satıcısı kılığına girdi, uyuşturucu tacirini yakaladı

Polis Milli Piyango satıcısı kılığına girdi, uyuşturucu tacirini yakaladı

SMA hastası çocukların fotoğraflarıyla dolandırıcılık: 4 gözaltı

SMA hastası çocukların fotoğraflarıyla dolandırıcılık: 4 gözaltı

Başkan Büyükkılıç: 'Artık ihtisas fuarları ile Kayseri'miz gündemde'

Başkan Büyükkılıç: 'Artık ihtisas fuarları ile Kayseri'miz gündemde'

Okul yolunda sıkı denetim

Okul yolunda sıkı denetim

Sefa'ya acı veda

Sefa'ya acı veda

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

3
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

4
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

5
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

6
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Stadyumda hep birlikte fatiha suresini okudular

Stadyumda hep birlikte fatiha suresini okudular

ERÜ'de Son Ustalar Fotoğraf Sergisi düzenlendi

ERÜ'de Son Ustalar Fotoğraf Sergisi düzenlendi

DAHA FAZLA
Kayserili Hafız Akyel, 40 yılı aşkın sürede 3 binden fazla fidan dikti

Kayserili Hafız Akyel, 40 yılı aşkın sürede 3 binden fazla fidan dikti

Milli Piyango satıcısı kılığına giren polis, uyuşturucu yakaladı

Milli Piyango satıcısı kılığına giren polis, uyuşturucu yakaladı

Uyuşturucu madde operasyonunda 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu madde operasyonunda 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı açıkladı, yasak bugün kalkıyor

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı açıkladı, yasak bugün kalkıyor

Büyükşehir, 'Dijital Gençlik Merkezi' kuruyor

Büyükşehir, ‘Dijital Gençlik Merkezi’ kuruyor