Vali Çiçek 'Arama kurtarma ekiplerinin hazır olması itibarıyla en iyi illerden biriyiz'

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, AFAD öncülüğünde Kayseri merkezli, Yozgat ve Nevşehir illerini de etkileyen 6,4 büyüklüğünde deprem senaryosu ile başlayan tatbikat gerçekleştirildi.

Bu kapsamda AFAD İl Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıya, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Hava Pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, AFAD Müdürü Rıfat Genç, STK temsilcileri, il müdürleri katıldı.



Kayseri’nin depreme hazır olması adına gerçekleştirilen deprem tatbikatı sonrasında konuşan Vali Gökmen Çiçek, “Biz, olası bir depreme hazır olabilmek adına Kayseri’de bütün birimlerimizle, bütün kurumlarımızla beraber 6,4 büyüklüğünde bir deprem senaryosu ortaya koyarak tatbikat gerçekleştirmekteyiz. İstiyoruz ki bu tatbikatımız gerçeğe en yakın şekilde olsun, arkadaşlarımız da sanki afet olmuş gibi davranarak hiçbir ihmalde bulunmadan olayı yaşasın ve eksiklerimizi görelim.

Sabah saat 08.20’de deprem olduğuna dair SMS’ler telefonlarımıza geldi. Benim de telefonuma geldiği gibi, Büyükşehir Belediyemiz, Garnizon Komutanımız, bütün il müdürlerimiz anında buraya intikal ettiler. Gördüğünüz gibi kaymakamlarımız da kendi yönetim merkezlerini oluşturdu. Daha sabahın erken saatlerinden itibaren tatbikatı yaşarken birtakım eksiklerimizi de aslında gördük. Belki şu an dile getirmemekle beraber nerelerde eksik olduğumuzu hissettik” diye konuştu.

“BU TATBİKATA 4.268 PERSONEL KATILDI”

Tatbikatla ilgili bilgiler veren Vali Çiçek, “Kayseri olarak bu depreme, olabilecek depremlere, olası afetlere veya çevremizde gerçekleşebilecek afetlere hazır olmak için bu tatbikata 4.268 personel katıldı. Şu an alanda 4.268 personel görev yapıyor. 827 araç, 6 drone, 1 mobil koordinasyon tırı (öğleden sonra orada olacağım), 5 Kızılay ikram aracı, 6 mobil baz istasyonu, 1 İHA ve 1 helikopter katılım sağladı. 213 olay üzerinden bu tatbikat gerçekleştirilmektedir. 16 ilden ilimize 08.20 itibarıyla destek talebinde bulunulmuş, hareketler başlamıştır. Bu bir tatbikat. Hatalarımız olacak, eksiklerimiz olacak. Ve eksiklerimizi, hatalarımızı şeffaf bir şekilde göreceğiz. Nerede eksik kaldığımızı hissedip müdahale edeceğiz. Maraş depreminde Kayseri’den yardımlar yağdı. Ben depremin olduğu ilk andan itibaren bölgeye intikal ettim. Belediye başkanımız hemen Elbistan bölgesine, Büyükşehir Belediyemiz de diğer bölgelere intikal etti” açıklamasını yaptı.

“ARAMA KURTARMA EKİPLERİNİN HAZIR OLMASI İTİBARIYLA EN İYİ İLLERDEN BİRİYİZ”

Deprem anında yaşanabilecek sorunlara değinen Vali Çiçek, “Depremde gördüğümüz en büyük sıkıntı trafik oldu. Şehir içi trafik kilitlendi. O yüzden emniyetimiz bu konuyla ilgili gerekli duyarlılığı gösterecek. Allah korusun, şehir içinde bir afet olursa aynı eksikliği yaşamamak için şimdiden arkadaşlarımızla tatbikatlar yapıyoruz. Yine iletişim çok büyük bir sıkıntımızdı. Sizler de yaşadınız, bizler de yaşadık. Telefonlarda, muhtarlara ulaşmakta sorunlar yaşadık. O yüzden Telekom da bu konuda gerekli tedbirleri almak durumunda. Özellikle arama kurtarma ekiplerinde biz depremden hemen sonra adeta seferberlik ilan ettik. Birçok akredite arama kurtarma ekibi kuruldu. Bunu iddiayla söylüyorum: Arama kurtarma ekiplerinin hazır olması, profesyonelliği ve sayısı itibarıyla en iyi illerden biriyiz. Ekiplerimizin eğitimleri tamamlandı. Büyükşehir Belediyemiz AFAD Daire Başkanlığı’nı kurdu ve “mış gibi” yapmıyorlar. Ben bizzat takip ediyorum; gerçekten AFAD’ımıza yardımcı olabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşümün öneminin altını çizen Vali Çiçek, “Belediyelerimiz sadece tatbikatla değil, kentsel dönüşümle de yoğun bir şekilde uğraşıyor. Şehrimizin 7 noktasında kentsel dönüşüm başlatılmış durumda. Sahabiye’de kentsel dönüşüm başladı, devam ediyor. Yine Melikgazi’de, Kocasinan’da kentsel dönüşüm sürüyor. Dolayısıyla bugünü bir milat sayıp kentsel dönüşümü hızlandırmak için çaba göstereceğiz. Bizim birinci önceliğimiz, afetlere karşı şehrimizi hazırlamak olacak” şeklinde konuştu.