  Vali Çiçek, 'Asayiş olaylarının 4 yıl içerisinde en dibe indiği bir ay oldu'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, bayram namazı sonrası yaptığı açıklamada, 'Vali olarak baktığımda asayiş olaylarının, özellikle bu 4 yıl içerisinde bir anda en dibe indiği bir ay oldu. Dolayısıyla Ramazan ayı gerçekten Kayseri'de her zaman farklı oluyor ama bu Ramazan, benim izlenimim başka bir şekilde geçti' dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Hunat Cami’nde kılınan bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu. Vali Çiçek, son 4 yıldaki asayiş olaylarının en dibe indiği ayın bu Ramazan ayı olduğunu belirterek, “İlin Valisi olarak 4 yıldır buradayım ama bu Ramazan ayının, o çocukluğumuzdaki özlenen Ramazanlara doğru gittiğimizi bana hatırlattığını söyleyebilirim. Ben Vali olarak baktığımda asayiş olaylarının, özellikle bu 4 yıl içerisinde bir anda en dibe indiği bir ay oldu. Dolayısıyla Ramazan ayı gerçekten Kayseri’de her zaman farklı oluyor ama bu Ramazan, benim izlenimim başka bir şekilde geçti. Kayseri’de her zaman milli bayramlar, dini bayramlar hep farklı geçiyor. Hunat Camisindeyiz. Bütün şehir protokolü halkıyla kucaklaşmış bir şekilde bayramlaştık. Artık çocukları sevindirme zamanı, yetimlerimizi sevindirme zamanı, ziyaretlere gitme zamanı. Bütün Kayserililerin ben de bayramını tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

