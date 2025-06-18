Vali Çiçek: 'Bağımlılıkla mücadelede seferberlik başlattık'

Yeşilay Kayseri Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığınca 2’nci Geleneksel Uçurtma Şenliği düzenlendi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenen şenliğe katılan Vali Gökmen Çiçek, öğrencilerle bir araya gelerek uçurtma uçurdu. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek: “Yeşilay düzenlediği bir organizasyonla uçurtma şenliğinde bir meydan okuyor. Küçüklerimiz bağımlılıklara karşı meydan okuyorlar. Tüm bağımlılıklara savaş açtıklarını, bağımlılıkları çöpe attıklarını, çöpe attıracaklarını, hayata evet dediklerini, bağımsız Türkiye'nin bağımsız bireyleri olduklarını haykırıyorlar. Gerçekten özellikle bağımlılıkla mücadelede bizim en büyük kahramanlarımız her zaman yavrularımız, çocuklarımız. Onların bizlere verdikleri güç ve moral. Bugün sadece bir uçurtma şenliği yapmıyoruz. Uçurtma şenliğiyle hem dijital bağımlılığa hem her türlü hem gençliğimizi hem milletimizi zehirleyen bağımlılıklara karşı bağımsız olma seferberliğini buradan başlattığımızı ilan ediyoruz. Biz gençlerimizin spor salonlarında, parklarda, ilim yuvalarında, sanat yuvalarında olmalarını istiyoruz. Biz gençlerimizin dijital bağımlılık adı altında zehirlenmelerine, tutsak edilmelerine izin vermeyeceğiz, veremeyiz. Bu manada da defalarca açıkladım. Gençlerimizi, Kayseri'nin vatansever evlatlarını zehirlemek isteyen alçaklara asla fırsat vermedik, vermeyeceğiz. Onların memleketimizin temiz berrak havasında gençlerimizi zehirlemeye hakları yok. Onların yerleri dışarıda serbestçe gençlerimizi zehirlemek değil, onların yerleri hak ettikleri yer cezaevleri. Onları polisimiz, jandarmamız enselerinden tuttukları gibi hak ettikleri yerlere gönderecekler. Bizler de gençlerimizin mutlu, huzur içerisinde yaşamaları için her türlü imkanı seferber edeceğiz. Bugün parklarımızda, her bir parkımızda güvenlik görevlileri, bekçilerimizi görevlendirdik. Belki de Kayseri'de en fazla güvenlik görevlisi, bekçi, yunus polislerinin görevlendirildiği bir döneme girdik. Hiçbir gencimizi hiçbir alçağa teslim etmeyeceğiz. Bunu defalarca söylüyorum. Buradaki en büyük gücümüz, bu benim minik kahramanlarımın aileleri, bunların gözlerindeki ışık, bunların Türkiye'ye olan sevdalarıyla biz her türlü bağımlılığa hayır diyoruz. Biz gençlerimizin ve çocuklarımızın bağımsızlık seferberliğini kutluyoruz. Bağımsız Türkiye'de bağımsızlık seferberliğini tüm bağımlılara karşı Kayseri'den bugün itibariyle başlattığımızı ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.