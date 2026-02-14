Vali Çiçek, 'Bağımlılıkla mücadelenin en önemli adımı, süreci hiç başlatmamaktır'

Kayseri Yeşilay Şubesi 2026 Olağan Genel Kurul Toplantısı Melikgazi Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Burada konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Yeşilay’ın birincil amacı, uyuşturucu veya diğer bağımlılıklardan kişileri kurtarmaktan ziyade, bu bağımlılıklara hiç başlanmaması için mücadele etmektir. Aslında bağımlılıkla mücadelenin en önemli adımı, süreci hiç başlatmamaktır. Yeşilay; önleyici, anlatıcı ve bilgilendirici faaliyetleriyle bu anlamda çok kıymetli bir görev üstlenmektedir. Yeşilay’a gönül verenler durumu kavradıkları andan itibaren şunu görürler: Bağımlılığın olumlusu var mıdır? Evet, 'Yeşilay bağımlılığı' bir olumluluktur. Aslında bizler bir mücadele ve dert bağımlılığına düşüyoruz; Allah bu derdimizi bizden hiç almasın. Bu sorumluluğu üstlendikten sonra, bir gencimizi daha feda etmemek adına yürüttüğümüz mücadelede en ufak bir ihmal gösterirsek -ki elhamdülillah inanmış insanlarız- bunun vebali ve sorumluluğu çok ağır olur. Yeşilay Başkanımızın ve yönetiminin; sokaklarda ağlayan annelerin ve bizden yardım bekleyen tüm mazlumların sorumluluğunu omuzlarında taşıdığını bir an bile unutmaması gerekir” diye konuştu.

Yeşilay mücadelesine devam edeceklerini belirten Yeşilay Kayseri Eski Şube Başkanı Mehmet Çiftçi, "Geldiğimiz noktada zaten göreve gelirken de hiç bitmeyecek bir göreve başlıyorum diye gelmiştim. Allah'ın izniyle derdimiz de mücadelemiz de bu şehre olan inancımız da arzumuz da asla bitmeyecek. Fakat bir bayrak yarışı her zaman bu tip kurumlarda yapılan işleri daha diri tutar. Şimdi 107 yıllık bir kurum; kimler geldi, kimler geçti. Geldik, vazifemizi yaptık; şimdi bir kardeşimize gönül rızasıyla devrediyoruz, bırakıyoruz ama derdimizle, mücadelemizle de bu işin yanındayız” dedi.

Yeni dönemde yapabilecekleri çalışmalar hakkında bilgiler veren Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mustafa Demir, "Bağımlılıkla mücadelede yalnızca teknik yöntemlerle değil, şehrimizin değerlerine ve kardeşlik ruhuna da dayanacağız. Yeşilay’ı ailelerimize karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Yunus Emre’nin anlayışıyla her insana şefkatle yaklaşacak, her haneye umut olmaya çalışacağız. Bağımsızlık yılı olarak ilan edilen 2026’da, gerçek bağımsızlığın gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan uzak, güçlü iradeli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla mahalle mahalle, okul okul sahada olacak, YEDAM birimlerimizin kapasitesini artıracak ve Yeşilay Meydanları projemizle sağlıklı yaşamı toplumun her alanında yaygınlaştıracağız. Bağımlılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, rehabilitasyon merkezimizi şifa kapısı kılmaya inşallah devam edeceğiz” diye konuştu.