Vali Çiçek: 'Başarı hikayesi yazan şehre, başarılı organizasyonlar yakışır'

17. Uluslararası MEB Robot Yarışması, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, TÜBİTAK ve TİKA iş birliğiyle Kayseri’de gerçekleşti. ‘Köklerden Geleceğe Eğitim, Teknoloji, Üretim’ temasıyla ve ‘Teknolojinin Kodları Bu Yıl Kayseri'de Yazılıyor’ sloganıyla gerçekleştirilen robot yarışması programına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, yarışmacılar ve öğrenciler katıldı

Program sonrası açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Kayseri olarak bu robot yarışmasını düzenlediğimizden dolayı çok mutluyum öncelikle onu ifade edeyim. Ayrıca robotla ilgili olarak da son zamanlarda Türkiye'de çok büyük bir atılım olduğunu hep beraber görüyoruz. Özellikle İHA'larla, SİHA’larla Selçuk Bayraktar’ın rol modelliğinde gençlerimizde çok ciddi bir atılım olduğu, heyecan olduğu, merak olduğu görünüyor. Bizim Kayseri'de bu yıl özellikle Teknofest yarışmalarına ve benzeri yarışmalarına özellikle rekor bir katılım yapıldı. Türkiye'de en çok katılım yapan illerden birisi oldu ki Kayseri kendi tarihinde rekorunu kırdı. Birçok ödül getirdi Kıbrıs'ta, Teknofest yarışmalarında. Bunun dışında uluslararası yarışmalarda da şu an 4 tane takımımız Amerika'ya ve Avrupa'ya önemli yarışmalara gidecekler. Gençlerde inanılmaz bir heyecan var. Artık robot yarışmaları, robotik kodlama yarışmaları, teknolojik yarışmalar bizim Oscarlarımız gibi oldu. Gençlerimizin bu konudaki merakları beni acayip mutlu ediyor. Anlatırken onların yaptıkları şeyleri, o gözlerindeki heyecan, beni çok mutlu ediyor. Kayseri olarak da böyle bir teknoloji yarışmasına ev sahipliği yapmanın ve özellikle bakan yardımcımızın söylediği, gelen bürokratların söylediği 17 tane yapılan yarışmanın içerisinde Kayseri çıtayı öyle bir yere taşıdı ki en güzelini yaptı ve en büyük katılımı da yaptı. 10 binden fazla öğrencinin katılım da bulunduğu böyle bir yarışmaya Kayseri'nin ev sahipliği yapması da ayrı bir özel. Başarı hikayesi yazan şehre, başarılı organizasyonlar yakışır. Daha çok organizasyon da yapacağız” ifadelerini kullandı.