Vali Çiçek Başkanlığında Kurum Müdürleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Vali Gökmen Çiçek başkanlığında Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde (AFAD) düzenlenen toplantıya, Kayseri’de görev yapan bölge müdürleri ile kurum il müdürleri katıldı. Toplantıda, kentte yürütülen kamu hizmetleri, devam eden yatırımlar, kurumlar arası koordinasyon çalışmaları ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde sürdürülen faaliyetler değerlendirildi. Ayrıca kurumların yürüttüğü çalışmaların mevcut durumu ele alınırken, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Vali Gökmen Çiçek, “Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle tüm kurumlarımızın, kamu hizmetlerinde kalite ve verimliliğin artırılması amacıyla koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmeleri gerekmektedir” dedi.

Kurum müdürlerinin sorumluluk alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.