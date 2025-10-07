  • Haberler
  • Gündem
  • Vali Çiçek, Başköy ve Güzelöz Mahallelerini Ziyaret Etti

Vali Çiçek, Başköy ve Güzelöz Mahallelerini Ziyaret Etti

Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek, Yeilhisar İlçe Kaymakam Vekili Ömer Said Karataş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan'la birlikte Başköy ve Güzelöz mahalleleri arasında yer alan Aziz George Kilisesi'nin restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Çiçek, Başköy ve Güzelöz Mahallelerini Ziyaret Etti

Brezilya vatandaşları için büyük bir öneme sahip olan Aziz George Kilisesi’nin restorasyonunun tamamlanmasının ardından, ilçeye yeni bir turizm durağı kazandırılması hedefleniyor.

Vali Çiçek ve beraberindeki heyet, restorasyon sürecinin detayları hakkında bilgi alarak, projenin bölge turizmine katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kapadokya Alan Başkanlığı’na verilen desteklerden dolayı teşekkür edildiği bildirildi.

Vali Çiçek, Başköy ve Güzelöz Mahallelerini Ziyaret Etti

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas'ta Bağlama- Gitar Kursları Başlıyor
Talas'ta Bağlama- Gitar Kursları Başlıyor
Kayseri, 'Kentsel Dönüşüm Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
Kayseri, 'Kentsel Dönüşüm Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
'Velayeti alan ebeveynin çocuğu göstermemesi en sık karşılaşılan sorunlardan biri'
“Velayeti alan ebeveynin çocuğu göstermemesi en sık karşılaşılan sorunlardan biri”
Yakut Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi Müjdesi
Yakut Mahallesi'ne Aile Sağlığı Merkezi Müjdesi
Başkan Arıkan: '7 Ekim başlangıç değil, sonuçtur. Bir milletin soykırıma karşı isyanıdır'
Başkan Arıkan: “7 Ekim başlangıç değil, sonuçtur. Bir milletin soykırıma karşı isyanıdır”
Kararlılık Yürüyüşü'ne Sumud Aktivisti Abdulsamed Turan da katılacak
Kararlılık Yürüyüşü'ne Sumud Aktivisti Abdulsamed Turan da katılacak
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!