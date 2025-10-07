Vali Çiçek, Başköy ve Güzelöz Mahallelerini Ziyaret Etti
Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek, Yeilhisar İlçe Kaymakam Vekili Ömer Said Karataş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan'la birlikte Başköy ve Güzelöz mahalleleri arasında yer alan Aziz George Kilisesi'nin restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.
Brezilya vatandaşları için büyük bir öneme sahip olan Aziz George Kilisesi’nin restorasyonunun tamamlanmasının ardından, ilçeye yeni bir turizm durağı kazandırılması hedefleniyor.
Vali Çiçek ve beraberindeki heyet, restorasyon sürecinin detayları hakkında bilgi alarak, projenin bölge turizmine katkı sağlayacağına dikkat çekti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kapadokya Alan Başkanlığı’na verilen desteklerden dolayı teşekkür edildiği bildirildi.