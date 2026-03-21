Vali Çiçek bayramda şehit aileleri ile bir araya geldi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ziyaret programına 17 Şubat 2016 tarihinde Ankara’da askeri servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Ayşegül Pürnek’in ailesini ziyaret ederek başladı. Vali Çiçek, “Şehit ailelerimizin her zaman yanındayız” dedi.

Ardından 04 Ağustos 2007 tarihinde Diyarbakır’da meydana gelen terör saldırısında şehit olan Ord. Astsubay Abdullah Şaştım’ın ailesiyle bir araya gelen Vali Çiçek, aile fertleriyle yakından ilgilenerek Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

Ziyaret programı kapsamında son olarak 27 Temmuz 2016 tarihinde Siirt’te terör saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Nuh Kürşat Temizyürek’in ailesini ziyaret eden Vali Çiçek, şehitlerin aziz hatırasının milletin gönlünde daima yaşayacağını vurgulayarak ailelerin Ramazan Bayramı’nı kutladı.