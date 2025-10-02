Vali Çiçek: “Bence Sumud filosu amacına ulaşmış ve mazlumların sesi olmuştur”

Vali Gökmen Çiçek, Sumud filosuna yapılan saldırı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, Sumud’un amacına ulaştığını söyledi. Vali Çiçek: “Sumud filosu, bir avuç kahraman, tüm engellere rağmen vicdanlarının sesini dinleyerek sağır ve dilsiz dünyaya inat insanlık için yola çıktılar. Bence Sumud filosu amacına ulaşmış ve mazlumların sesi olmuştur. Bu mücadele sadece bir geminin yolculuğu değil; insanlığın vicdanı ve mazlumların sesi olmuştur. İsrail’in hukuksuz ablukasını ve işlediği insanlık suçlarını dünyaya duyuran Sumud filosu, cesaretin ve umudun sembolüdür. İnsani yardım gemilerine yapılan saldırılar uluslararası hukukta suçtur; dünya sessiz kalamaz. Gazze’nin sesi artık daha gür çıkıyor. Bu onurlu mücadeleyi omuzlayan yiğitleri saygıyla anıyor, inanıyoruz ki adalet ve insanlık mutlaka kazanacaktır” ifadelerini kullandı.