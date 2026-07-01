Vali Çiçek, “Biz çocuklarımızı bir tek vatana ve millete feda ederiz”



Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesi kapsamında, ‘Gençlik ERVA Spor Kulübü’nün’ açılış töreni sonrası açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, “ Ne yaparsanız yapın, hangi yolu denerseniz deneyin bizim sizlere verebileceğimiz bir tane gencimiz bile yok. Biz bu memleketin evlatlarını zehre ve dijital bağımlılığa kurban olsunlar diye yetiştirmiyoruz. Biz çocuklarımızı vatana ve millete bir tek feda ederiz. Başka hiçbir alçağa hiçbir zehir tacirine vereceğimiz bir çocuğumuz yok” dedi.

Demokrasi Mahallesi’ndeki Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulu’nda gerçekleştirilen 71’nci ‘Gençlik ERVA Spor Kulübü’nün açılışı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, “71’nci ERVA’yı açmanın mutluluğunu hep beraber yaşadık. Dile kolay 3 yılda 71 ERVA. 17 bini geçmiş sporcu sayısı hepsi aktif lisanslı sporcu. Artık meyvelerde gelmeye başladı, şampiyonluklar da geliyor. 2 hafta önce dünya şampiyonluğu, yine ondan önce bilek güreşinde dünya ikinciliği, sürekli şampiyonluklar geliyor ve bunlar bizi mutlu ediyor. Her mahallede olacağız diye çıktığımız bu yolda 71’ncisini Demokrasi Mahallesi’nde açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada 5 branş olacak. Voleybol, basketbol, güreş, boks. Dolayısıyla ERVA Spor Okulları’yla meydan okuyorum sözünün arkasındayım. Ayrıca siz basın mensuplarına bir bilgi vermek isterim. Geçtiğimiz günlerde Kayseri tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu yapıldı. 280 kişiye yönelik operasyonda 250 kişi kıskıvrak yakalandı ve bunların 240’ı tutuklandı. Dolayısıyla 240 kişinin tutuklanması yüzde 95 oranında başarı hem de gençleri zehirlemek isteyenlere fırsat vermeyeceğimizin tam da meydan okumasını ERVA’da yapıyoruz. Ne yaparsanız yapın, hangi yolu denerseniz deneyin bizim sizlere verebileceğimiz bir tane gencimiz bile yok. Biz bu memleketin evlatlarını zehre ve dijital bağımlılığa kurban olsunlar diye yetiştirmiyoruz. Biz çocuklarımızı vatana ve millete bir tek feda ederiz. Başka hiçbir alçağa hiçbir zehir tacirine vereceğimiz bir çocuğumuz yok. Dolayısıyla ERVA Spor Okulları’ndan ses veriyorum. ERVA Spor Okulları bugün Türkiye’nin 10 ilinde uygulanmaya başlandı” dedi.