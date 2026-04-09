Vali Çiçek, 'Bizim gurur kaynağımız Kayseri kadın kooperatifleri'

Kayseri Ağırnas’ta Mimar Sinan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından hayata geçirilen Soğuk Sıkım Aspir Yağı Üretim Tesisini ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, “Kayseri’de kurulan kadın kooperatiflerinin, özellikle 48 kadın kooperatifinin hem sürdürülebilirliğini hem de kurumsallığını sağlamasıyla gerçekten muhteşem işler yapılıyor. Biz de onlarla gurur duyuyoruz. Kayseri kadın kooperatiflerinin bir başarı hikâyesi olduğu muhakkak, büyüyerek gideceğini ümit ediyoruz. Ben tebrik ediyorum, onlarla gurur duyuyorum. 4 yıl önce başladığımızda ‘6 ay sonra kapanır, 1 sene sonra kapanır, o kadar ayakta kalmaz’ denilen kadın kooperatifleri; hem ödedikleri vergiyle, hem yaptıkları cirolarla hem de Kayseri ekonomisine katkı veriyorlar diyebilecek konumdalar. Türkiye’nin her yerinde bizimkilerin ürünlerini görmek beni çok mutlu ediyor. Birçok alanda ürün üretiyorlar. Burada aspir olduğu gibi ayakkabı da var. Başakpınar’da ayakkabı üretiyorlar ve dün dört beş anlaşma imzaladılar. Burada Bünyan kadın kooperatifi Girebolu lokumunu Ankara’yı ziyaret ettiğim odalarda görünce çok mutlu oldum. Onlar bizim gurur kaynağımız. Kayseri kadın kooperatifleri başarı hikâyesini yazmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

‘İLK AÇILDIĞIMIZ YIL 40 DEKARLIK ARAZİMİZ VARDI, BU YIL 1200 DEKARA ULAŞACAĞIZ’

Ağırnas kadın kooperatifi başkanı Şerife Tural yaptığı açıklamada, “Şu anda aspir ektiğimiz tarlalarımız var. 500 dekar aspir ektik. Geçen yılki aspir yerimize de yeniden arpa ektik. Arpanın hasadı daha erken oluyor. O hasat çıktığında çevredeki çiftçilerin aspirlerini de almak için bize bir ek gelir olsun diye arpayı ektik. Biz yine onun parasıyla aspir alacağız. İlk açıldığımız yıl bizim sadece 40 dekarlık bir arazimiz vardı. Geçen yıl 500 dekar, bu yıl 1200 dekara ulaşacağız. Türkiye’nin her yerine zincir ve yerel marketlere, dün müjdesini aldığımız Atatürk Orman Çiftliği’ne de inşallah ürün vereceğiz” ifadelerini kullandı.