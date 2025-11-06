Vali Çiçek: 'Bizim üretmekten başka bir çaremiz yok'

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Ahi Evran Konferans salonunda Kayseri Model Fabrika Sürekli İyileştirme Ödülleri programı düzenlendi. Programa Vali Gökmen Çiçek, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yücel Özkara, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Cengiz Yılmaz ve ilgili sektör temsilcileri katıldı. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek: “Kayseri Model Fabrikanın çalışmalarının sağladığı verimin etkinliğinin duyulduğu ve bizim gerçekten rol model olduğumuzu duymaktan hep gurur duyduk. Sanayi odamız birçok ili misafir etti burada. Kendilerinden destek istediler, örneklik istediler. Bir il valisi olarak herhalde gururlarını en büyüğüdür, başka illerin bunu örnek alıyor olması. Çünkü neticede biz Türkiye Cumhuriyeti'nin her ilinin en iyi şekilde bu projeyi uygulamasını isteriz. Etrafımız ülke olarak bu kadar zordayken, gerçekten ticaret savaşlarının artarak devam ettiği bir zamanda bizim üretmekten, çalışmaktan, ihracat yapmaktan başka bir çaremiz yok. Buna mecbur hatta mahkumuz. Sadece kendi şirketlerimiz için değil, ülkemiz için de böyle bir zorunluluk içerisindeyiz. Hatta bırakın ülkeyi, mazlum coğrafyada bizim ülkemize yönünü dönen ülkeler için de güçlü olmak zorundayız. Güçlü olmanın yolu da, bizim çok büyük doğal madenlerimizin olmadığını biliyoruz. Bizim tek gücümüz var. Üretmek, üretebilme kabiliyeti, kapasitesi ve bu manadaki beşeri insan gücümüzle ayrıca. Ancak sizlere ait olduğunu sandığınız fabrikaların aslında bizim millet şuurunda çok açık ve net söylüyorum, sadece sizin fabrikalarınız değil, milletimizin fabrikaları milletimizin değerleri olduğuna inanıyorum. Sizlerin her gün sağladığınız tasarruf ve verimlilik artışı sadece sizin cebinize girecek kazanç değil, aynı zamanda milletimizin yarınlarında israf önlenmiş milletimize ait değerler olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla model fabrikada sunumda gördüğümüz makine ile ilgili yüzde 30 verimlilik ama üretimle ilgili yüzde 357 varan bir verimlilikten bahsetti. Bu muhteşem bir şey. Bu aslında yok olan, israf olan değer, paranın, zaman israfının geri dönmesi. Aslında yeniden fabrikalar kurmak olduğumuz yerde bu sistemi uygulayarak yeni fabrikalar oluşturuyoruz. Çok değerli olduğuna inanıyorum. Ben bu manada bu projenin gerçekleşmesinde, model fabrikanın bu kadar iyi uygulanmasında elini taşın altına koyan başta herkesi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.