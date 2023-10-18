Vali Çiçek, “Bu Proje Kayseri’de Bir İlk Olacak”

Melikgazi İlçesine, hayırsever Ali Başyazıcıoğlu tarafından aynı alan içerisinde yaptırılacak olan Cami ve Kur’an Kursu ile Aile Sağlığı Merkezi’nin protokolü Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Hayırsever Ali Başyazıcıoğlu arasında imzalandı.



Valilik Toplantı Salonu’nda yapılan protokol imza törenine, Vali Çiçek, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, İl Müftüsü Yusuf Akkuş ve hayırsever Ali Başyazıcıoğlu ile ailesi katıldı.



Vali Çiçek imza töreninde, “Güne hayırlı bir başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz. Çünkü değerli hayırseverimiz Ali Başyazıcıoğlu tarafından daha önce Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile altyapısını yaptıkları bir projenin protokolünü imzalamak için toplandık” şeklinde konuştu.



Bu projenin Kayseri’de bir ilk olacağını belirten Vali Çiçek, “ Kayseri’de bir ilk Cami, Kur’an Kursu ve Aile Sağlığı Merkezinin aynı alan içerisinde olduğu bir proje. Kayseri için sadece Cami, Aile Sağlığı Merkezi ve Kur’an Kursu olarak düşünülmemeli, tek yapı olarak bittiği zaman yeni bir şehir merkezi olarak değerlendirilmeli. Bundan dolayı çok mutluyum. Hayırseverimiz Ali Başyazıcıoğlu’na ve Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu’na çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’da “ Hayırseverimiz Ali Başyazıcıoğlu ve ailesiyle birlikte Gültepe Mahallesinde çok güzel bir kompleks yapacağız, Cami, Aile Sağlığı Merkezi ve Kur’an Kursu. Bu vesileyle de oradaki büyük bir sorunu çözmüş olacağız. Hayırlı olsun diyorum.” dedi



Hayırsever Ali Başyazıcıoğlu’da “Valimize, Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.



Konuşmaların ardından, Melikgazi İlçesi Gültepe Mahallesinde aynı alan içerisinde yapılacak olan Cami, Kur’an Kursu ve Aile Sağlığı Merkezi’nin protokolü, Vali Çiçek ve Hayırsever Ali Başyazıcıoğlu arasında imzalandı.