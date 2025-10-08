Vali Çiçek, 'Bu şehir mobilyada rekorlar kırıyor'

OSB Uluslararası Fuar Merkezi’nde 8-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 4’üncü ANAMOB Anadolu Mobilya Fuarı bugün ziyaretçilerine kapılarını açtı. Fuarda konuşan İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, “Ticaret Bakanımızın selamı ile geldim. Ben de Kayseriliyim ve inşallah bu tür faaliyetler hem Kayserimizin ihracatına, hem mobilya ihracatımıza katkı sağlayacaktır. Bakanlık olarak bu faaliyetleri sonuna kadar destekliyoruz fuarımız hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, ”Tüm Kayserililerin bayram havasında geçirdiği fuar günleri geldi. Mobilyanın kalbi Kayseri'de atıyor diye çıktığımız bu yolda özellikle Organize Sanayi Bölgemiz, KAYMOS'umuz, Nobel Fuarlar Şirketi'nin birlikte organize ettikleri, Ticaret Bakanlığımızın bu fuara özellikle her şeyiyle takip ve desteklediği, gururumuz olan fuarımıza hoş geldiniz diyorum. Gururla söylüyoruz ki her iki sandalyenin birisinin Kayseri'de üretildiğini, her 10 yataktan yedisinin bu şehirde üretildiğini hep gururla söylüyoruz. Bu şehir mobilyada rekorlar kırıyor. Ürettiği istihdamla, oluşturduğu istihdamla, ihracata katkısıyla ve ürettiği katma değerle gerçekten hem şehrimize hem ülkemize katma değer üretiyor. Biz mobilyacılarımızla gurur duyuyoruz. Onlar bizi her yerde gururlandırıyorlar, onurlandırıyorlar. Yurt dışında, Türkiye'de bizim mobilyamız aranan, Kayseri mobilyası diye istenilen durumda. Ve Kayseri'nin valisi olarak da bu durumdan çok mutluyum. Bununla da gurur duyuyorum. Bu fuar şehrimize çok şey katıyor. Yurt dışından, yurt içinden gelenlerle beraber hem bir şenlik havası ilimiz için olurken hem de ihracata büyük katkı sağlıyor. Şu an fuarımızın tamamı dolu. Özellikle farklı illerden gelen arkadaşlarla beraber bu fuarı yapıyor olmaktan dolayı mutluyuz” diye konuştu.