Vali Çiçek: “Bu şehirde uyuşturucu sattırmayacağız”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Kayseri'de uyuşturucuyla mücadele noktasında İl Emniyet Müdürlüğünü tebrik ederek: 'Bu şehirde uyuşturucu sattırmayacağız' dedi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 50 ekip ve 350 personel ile sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen 50 Şehit İbrahim Birol-13 eş zamanlı operasyonlarında; Narkotik Arama Köpeği Mia ile yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirildi. Saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alınan toplam 31 şahıstan, 12’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 19 şahıs hakkında ise adli işlemler başlatıldı.

Vali Gökmen Çiçek gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulunarak: “Gençlerimizi zehirlemek isteyen uyuşturucu satıcılarının tamamı şehrimizden temizlenene kadar hiç durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edeceğiz. Bu şehirde uyuşturucu sattırmayacağız. Uyuşturucu sarıcılarına nefes aldırmayan Kayseri Emniyet müdürlüğümüzü, ekiplerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

