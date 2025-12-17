Vali Çiçek 'Bu şehirde uyuşturucu sattırmayacağız'

Erciyes Kültür Merkezi’nde ‘Bağımlılıktan Koruyan Aile’ adında konferans düzenlendi. Bağımlılıkla mücadelede farkındalık kazandırmayı amaçlayan konferansta, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, konuşmacı olarak katıldı.

Konferansta konuşan Vali Gökmen Çiçek, uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı vererek; “Biz Kayseri’de Yeşilay Genel Başkanlığımızın vizyonuyla ve rehberliğiyle büyük bir mücadele veriyoruz. ‘Kayseri Modeli’ diye adlandırdığımız farklı bir çalışma ortaya koyuyoruz. Öncelikle bir annenin feryadıyla çıktığımız bu yolda; her yerde, her sokakta olmak için büyük bir mücadele ortaya konuluyor. Özellikle emniyet güçlerimiz, jandarmamız inanılmaz bir mücadele içerisinde. Nefes aldırmamak için, gençlerimizi zehirlemek isteyen alçaklara fırsat vermemek adına gece gündüz mücadele ediyorlar. Kayserililere biz söz verdik. İl Emniyet Müdürümüz, İl Jandarma Komutanımız benle beraber vatandaşlarımızın karşısına çıkıp size söz veriyoruz: Bu şehirde uyuşturucu sattırmayacağız. Bu şehri uyuşturucudan temizleyeceğiz diye bir söz verdik. Sözümüzün arkasında durma adına gece gündüz mücadele ediyoruz. Eğer bu görevimizi yaparken en ufak ihmal edersek, en ufak ihmal gösterirsek; Cenab-ı Allah bizden bunu sorsun ve soracağına eminiz, iman ediyoruz. Biz hiçbir gencimizi yalnız bırakamayız. Onların alçakların eline düşmesine fırsat veremeyiz. O yüzden muhtarlarımız, bizler seferber olarak mücadele edeceğiz. Ancak bugün Yeşilay Başkanımızla da konuştuk; baştan gençlerimizi hiç bu illetin eline bulaştırmamak adına büyük mücadele vermemiz gerekiyordu. İşte bu sebeple ERVA Spor Okulları projesini ortaya koyduk. Bugün cezaevinde, çocuk cezaevinde 64. ERVA Spor Okulunu açtık. 16.000 sporcuya ulaştık. Türkiye’nin 5. en çok sporcusuna sahip şehri olduk. En ücra noktalarda bile gençlerimizin yanında olma kararlılığımızı ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi ise “Şehrimizde bağımlılıkla mücadele alanında çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Çok dertli insanlar var; başta Sayın Valimiz, Kaymakamlarımız, Belediye Başkanlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İlçe Belediye Başkanlarımız ayrı ayrı hem gençlerin spora yönlendirilmesi noktasında hem bağımlılıkla mücadele noktasında. Yine sizler gibi bu işe duyarlı gönüllülerimiz, üniversitelerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz hepimiz mücadele ediyoruz. Ne için? Bir taraftan hiç bağımlılıkla tanışmasın gençler diye, diğer taraftan da bağımlılığa bulaşmış bir genç varsa, bir birey varsa onu kurtarmak için. Bütün şehir hazır, Türkiye hazır. Devleti bu işe seferber oldu, milleti bu işe seferber oldu; Yeşilay’ı, YEDAM’ı, REHAB’ı bu işe seferber oldu. Buradan bağımlılık içerisinde olan bireylerimize seslenmek istiyorum: Sadece bir adım atmak kaldı. Siz bir adım atın; devlet burada, millet burada, Yeşilay burada, biz buradayız. Bu çabayı, bu gayreti gösterin; gerisine de karışmayın. Umudunuzu yitirmeyin; her zaman bu mücadele sizler için var, sizler için var olacak. Tekrar çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç tarafından Vali Gökmen Çiçek’e ve Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi’ye plaket takdim edildi.