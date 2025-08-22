Vali Çiçek, “Bu ülkede ezan dinmez, bayrak inmez”

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Ali Erkara Cami’nin açılış törenine Vali Gökmen Çiçek, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Müftüsü ve protokol katıldı. Açılış töreninde konuşan Vali Çiçek, “Muhteşem bir caminin açılışını görüyoruz. Şu minarenin arasındaki bayrağı gördüğümüzde haykırmamız geliyor içimize. Ne diye haykırmak istiyoruz? Bu ülkede ezan dinmez, bayrak inmez diye haykırışımız geliyor. Çünkü Ali Erkara gibi amcalar olduğu sürece ibadethaneler tükenmez. Yüzlerce yıldır Evliya Çelebi'nin hatıratında bile, kitaplarında bile Kayseri insanının hayırseverliğinden bahseder. Bu bir vali için çok gurur vericidir. Düşünsenize, üniversitemizde rektörlük binası dışındaki bütün fakültelerin hayırseverler tarafından yapıldığın. Mabetlerin en güzellerini hayırseverlerimizin yapıp bizlere teslim etmişiz. İşte içerideki hem kadınlar için hem erkekler için olan misafirhane kısmına bayıldım. Dolup taşacak o oturma yerleri” ifadelerinde bulundu.

‘GENÇELERE SAHİP ÇIKACAK ALAN ÇIKTI’

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, cuma namazlarında da kadınların de gelmesini teşvik gedeceğini, cami konumunun birçok yere yakın olduğunu belirterek Ali Osman Bey’e ve ailesine teşekkür etti. Palancıoğlu, “Camiler bizim için çok önemli. Bu nedenle de camilere önem vermemiz lazım. Cuma namazlarına kadınlarına gelmesini teşvik edeceğiz. Ben de dedim ki camilere sürekli kadınlarımızı davet edelim. Çünkü sayın Valim, bizim yaptığımız camilerde bodrum yok. Onu özellikle vurguluyorum. Bodrumsuz cami yapıyoruz. Kadınlar bizim için son derece önemli. Burada da diğer camilerimizde de kadınlarımızın çok rahat namaz kılacakları, cemaati görecekleri imkanları var. Burada özel bir durum söz konusu. Ali Amca Allah razı olsun sayın Valimize gösterdiğim için söylüyorum, caminin girişinde iki tane büyük odamız var. Her birinin herhalde 80-100 kişi bir arada oturabilir, sohbet edebilir, zaman geçirebilir. Bunun önemi şu: Üniversiteye yakın bir yerde buluyoruz. Gençlerin çok yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Yamaç paraşüte olsun, Erciyes Üniversitesi olsun, diğer imkanlar olsun. Dolayısıyla bundan sonra imamlarımıza çok güzel bir uygulama alanı çıktı. Gençlere sahip çıkacak alan çıktı. İnşallah burada birçok etkinlikleri, kermesleri, iftar programlarını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Ama bu cami hakikaten çok güzel oldu. Ali Osman Amca'ya, değerli evlatlarım Ali Osman Bey'e ve Cengiz Bey'e, ailesine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

‘HAYRIN KADAR KONUŞ’

Hayırsever Ali Osman Erkara yaşadığı mutluluğu şu sözlerle ifade etti: “Yıllardır arzuluyordum. Allahutaala’da kısmet etti. Palancıoğlu Başkanım’ın, personellerin ve oğullarımın sayesinde. Kayseri’de bir laf vardır; ‘Hayrın kadar konuş’ diye. Benim de hayrım bu kadar. Ben de bu kadar konuşuyorum.”

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, ülkemizde yaşadığımız güzellikleri diğer İslam ülkelerinde de görmek istediğini belirterek, “Bu güzel açılışın, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen; ‘Din ve İnanca Dayalı Şiddet Mağdurlarını Anma Günü’ olarak 22 Ağustos’ta ilan edilmesine tekabül etmesi de ayrı bir mana taşıyor. Tüm dünyada dini inancından dolayı, şu anda da Gazze'de İsrail'in zulmüne hep beraber şahit oluyoruz. Çok sayıda mağdur var. Müslümanlığından dolayı, İslami kimliğinden dolayı sıkıntı yaşayan, mağduriyet duyan ve zalimin zulmü altında inleyen çok sayıda Müslüman kardeşimiz var. Allah bizim burada yaşadığımız güzelliği, bolluğu, bereketi oralara da nasip etsin” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, dine ve diyanete bağlı bir gençlik yetiştiğini vurguladı. Çopuroğlu, “ Gençlerimiz hiç zannettiğimiz gibi değil. Hakikaten dinle, diyanetle bağlı birçok gençlik geliyor. Ama diğer gençliklerle alakalı yorumlar, muhabbetler çok geçtiği için biz gençlerimize biraz haksızlık ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah göreceğiz. Burada gençler dolduracaklar. Özellikle bayan kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz burada dolduracak” ifadelerinde bulundu.